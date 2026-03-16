Haier, patrocinador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó

Durante los días del Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó, la marca Haier presentará nuevas propuestas tecnológicas en el entorno del Real Club de Tenis Barcelona 1899, donde el torneo se desarrollará entre el 11 y el 19 de abril. Según informó la compañía en un comunicado, esta iniciativa responde a un acuerdo de colaboración firmado con el club organizador, el Real Club de Tenis Barcelona-1899, consolidando la presencia de Haier en competiciones deportivas relevantes dentro y fuera de España.

El medio en que Haier dio a conocer la noticia detalla que la empresa se convierte en patrocinador oficial del torneo, reforzando su compromiso con aspectos como la excelencia, la innovación y el alto rendimiento. Con este paso, la compañía pretende seguir tejiendo relaciones en el ámbito del deporte como parte de una estrategia orientada a potenciar el contacto con los consumidores, promover vivencias distintivas y sostener eventos ligados a los valores de calidad y mejora continua. Según expresó Xavier Rofes, consejero delegado de Haier Smart Home Iberia, “formar parte del Trofeo Conde de Godó supone una oportunidad muy relevante para seguir acercando nuestra marca a un público que valora la excelencia, la innovación y la mejora constante, principios que forman parte del ADN de Haier. Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por eventos deportivos de primer nivel que impulsan nuestra presencia en España”.

Durante la celebración del Barcelona Open Banc Sabadell, Haier dispondrá de una presencia destacada tanto en la pista como en diferentes puntos del recinto. De acuerdo con el comunicado difundido, se llevarán a cabo activaciones que facilitarán experiencias exclusivas y acceso directo a las últimas innovaciones de la marca por parte de los asistentes. Entre los productos que tendrán protagonismo figura la campana I Feel, diseñada para integrarse estilísticamente en la cocina y alcanzar altos estándares de rendimiento, así como la tabla de inducción ID series 2 de 65 centímetros, que suma potencia, precisión y tecnología avanzada de conectividad.

Haier también exhibirá el horno ID Serie 4, equipado con pantalla TFT y funciones como AirFry y vapor, que responde a demandas de cocina saludable y variada. El espacio destinado a la marca incluirá la Couture Care Collection 11, una torre de lavado optimizada para maximizar espacio y eficacia; el lavavajillas I-Pro Shine Biovitae, orientado a una limpieza eficiente a través de innovación; el frigorífico FD 90 Series 7 Pro, cuyo volumen y capacidad de conservación inteligente se presentan como atributos principales; y el televisor QD - MiniLED M95 Series, que se orienta a transformar la experiencia audiovisual doméstica.

El patrocinio de Haier al Trofeo Conde de Godó forma parte de una política de apoyo sostenido a grandes eventos del circuito deportivo internacional. Según detalló el comunicado, la empresa interviene también como patrocinador en otras competiciones de tenis, como el Mutua Madrid Open, Roland Garros, Nitto ATP Finals y el Abierto de Australia. Además, amplía su estrategia global a través de alianzas plurianuales en el fútbol, donde sostiene acuerdos con clubes de renombre como el Paris Saint-Germain y el Liverpool FC, así como colaboraciones institucionales con LaLiga, la Liga Portugal y la Real Federación Marroquí de Fútbol.

La apuesta de Haier por el tenis y el fútbol se presenta como parte de un plan internacional enfocado en consolidar la visibilidad de la marca y enlazar sus principios corporativos con actividades de referencia en el deporte de elite. El acuerdo sellado con el Real Club de Tenis Barcelona-1899 refuerza el papel de Haier como actor relevante en entornos de alta competitividad y proyección, sumando el Trofeo Conde de Godó a una lista de colaboraciones que abarcan diferentes disciplinas y mercados. Los representantes de la compañía asocian la presencia en este tipo de torneos a la voluntad de posicionarse ante públicos que comparten su afinidad con la excelencia, la innovación y la voluntad de superación, elementos que conforman el mensaje principal del patrocinio según el discurso transmitido a través de los distintos comunicados citados.

El despliegue de Haier incluirá iniciativas que permitan a los visitantes del torneo acceder a información y demostraciones sobre sus últimos lanzamientos, situando la tecnología, el diseño y la conectividad como ejes centrales de su propuesta. De este modo, la empresa integra su objetivo comercial con el fortalecimiento de una imagen asociada al deporte y la superación, posicionando su plataforma de productos como reflejo de las demandas de un público identificado con los valores del evento. La colaboración sellada con el Real Club de Tenis Barcelona-1899 se orienta a activar estas conexiones estratégicas durante la edición 73 del Trofeo Conde de Godó, donde Haier combinará visibilidad de marca, experiencias personalizadas y la difusión de novedades orientadas al mercado español y global, según reportó la propia compañía.