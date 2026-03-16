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Fabiola Martínez deja claro su papel ante los presuntos problemas económicos de Bertín Osborne

“Mira, no tengo ni idea, de verdad”, responde la venezolana al ser consultada, desligándose completamente de la situación financiera actual del presentador y subrayando que solo le preocupa el bienestar propio y el de sus hijos

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A pesar de las recientes informaciones sobre la situación financiera de Bertín Osborne, Fabiola Martínez sostiene una postura de absoluto distanciamiento respecto a estos asuntos, subrayando que su única prioridad está enfocada en su bienestar personal y en el de sus hijos. La venezolana, madre de dos de los niños del presentador, declaró de manera contundente: “Mira, no tengo ni idea, de verdad. ¿Sabes cuánto hace que me he separado? Cinco años, en el 2020”. Con ello, establece una separación clara entre los problemas que actualmente enfrenta Osborne y su propia vida, descartando cualquier implicación o interés sobre el patrimonio o las finanzas del artista.

De acuerdo con información recopilada por el medio Fiesta y difundida por el periodista Alejandro Entrambasaguas, Bertín Osborne afrontaría una deuda que se aproxima a los 4,3 millones de euros. Este panorama habría puesto presión sobre el artista para tomar en un corto período de tiempo lo que la fuente califica como una “decisión muy importante” en torno a su patrimonio, dada la situación de falta de liquidez a pesar de poseer significativos bienes inmobiliarios. Según detalló Fiesta, Osborne podría verse forzado a recurrir a una operación financiera “tremendamente arriesgada” con el objetivo de obtener la suma necesaria en un plazo reducido.

Frente a la atención mediática sobre personas cercanas al entorno de Osborne, la reacción de Fabiola Martínez ha sido tajante. Tal como publicó Fiesta, la exesposa del presentador respondió sin rodeos al ser consultada sobre las dificultades económicas que afectan al comunicador: “Yo no me meto en eso. Lo que a mí respecta todo bien”. Con estas palabras, dejó en evidencia que considera estos temas ajenos a su vida actual y no siente la necesidad de involucrarse en la futura o presente administración patrimonial que lleve a cabo el padre de sus hijos.

La posición de Fabiola se inscribe dentro de un contexto donde, según consignó el medio Fiesta, el círculo cercano a Bertín Osborne ha cobrado relevancia en la opinión pública, debido al posible impacto que tendrían sus decisiones económicas. Sin embargo, Martínez reafirma su independencia al rechazar alimentar cualquier especulación mediática, reiterando que su vínculo con Osborne se limita al cuidado y bienestar de los hijos que ambos comparten. Desde su separación en el año 2020, su actitud ha dibujado una frontera nítida respecto a las cuestiones financieras del artista.

El medio Fiesta expuso que, pese a los bienes con los que cuenta Bertín Osborne, la falta de liquidez sería el problema principal por resolver en las próximas semanas. Mientras tanto, la madre de dos de sus hijos mantiene clara su postura de desvinculación y autonomía, recalcando que su presente y sus decisiones permanecen separados de las circunstancias económicas del presentador.

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