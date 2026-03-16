El presidente libanés espera "avances" hacia negociaciones directas con Israel

El Ministerio de Sanidad del Líbano reportó 886 personas fallecidas y 2.141 heridas desde el inicio de la última campaña militar israelí, que comenzó el 2 de marzo, según publicó el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. A esta cifra se suma el desplazamiento de más de un millón de habitantes, quienes abandonaron sus hogares ante los bombardeos y las operaciones terrestres avanzadas por parte del ejército de Israel. El contexto humanitario ha impulsado declaraciones y acciones desde las autoridades libanesas para buscar una vía que ponga fin a la violencia en la región.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por 'L'Orient-Le Jour', el presidente de Líbano, Michel Aoun, presentó su expectativa de alcanzar un progreso sustancial hacia el inicio de conversaciones directas con Israel, con el objetivo de detener la ofensiva militar que afecta a la población civil e infraestructura del país. "Esperamos lograr avances decisivos a través de la iniciativa que hemos puesto en marcha", afirmó el presidente Aoun, en alusión a la propuesta del Ejecutivo libanés para iniciar negociaciones orientadas a detener los ataques.

Aoun resaltó en el mismo medio que la intención central de esta medida es terminar con las pérdidas continuas que enfrenta la ciudadanía libanesa, resultado de la escalada del conflicto armado desde el inicio de marzo. "El objetivo es poner fin a las pérdidas diarias que sufren todos los libaneses", puntualizó el mandatario, al remarcar la urgencia de una solución negociada. La declaración refleja la preocupación por los efectos inmediatos y a largo plazo de la crisis militar sobre los residentes y la estabilidad nacional.

Según consignó 'L'Orient-Le Jour', el jefe de Estado manifestó que el país no anticipó un nuevo episodio bélico en su territorio, destacando la sorpresa y el impacto de la actual situación. "Nadie esperaba otra guerra en nuestro territorio", aseveró Aoun, y reafirmó su compromiso con una política orientada a fortalecer la presencia estatal en todo el territorio nacional. El mandatario también subrayó la importancia de que la autoridad del Estado se extienda por igual a todas las regiones, a pesar de los diversos desafíos existentes.

El presidente Aoun recalcó la función primordial del Estado en la protección de los ciudadanos ante los riesgos derivados del conflicto. "El Estado es el único que protege a todos", declaró, según reportó 'L'Orient-Le Jour', reiterando la convicción gubernamental en que la restauración del control estatal constituye un paso esencial para asegurar la seguridad y los derechos de todos los habitantes del Líbano, frente a las graves consecuencias humanitarias y de infraestructuras que ha traído la confrontación.

El conflicto que se reavivó desde el 2 de marzo se ha traducido en numerosos desplazamientos internos, con cifras que superan el millón de personas forzadas a abandonar sus hogares. Los bombardeos frecuentes y las operaciones militares israelíes han intensificado la presión sobre las comunidades más vulnerables y los servicios esenciales, conforme destacó la información del Ministerio de Sanidad libanés. La persistencia de estas acciones ha incrementado la emergencia sanitaria y humanitaria en el país.

Diversas voces institucionales han respaldado la propuesta de Aoun para entablar negociaciones directas, considerando la magnitud de la crisis. La prensa libanesa, como recogió 'L'Orient-Le Jour', ha informado sobre el interés del gobierno en buscar el alto el fuego y el restablecimiento de servicios básicos, insistiendo en la necesidad de apoyo internacional y la cooperación entre las partes enfrentadas para conseguir avances concretos hacia la pacificación y la reconstrucción del Líbano.