Agencias

El Papa llama a "escuchar" a las víctimas de abusos en la Iglesia y a "reconocer el dolor causado"

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El Papa Francisco ha llamado a "escuchar" a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, a "reconocer el dolor causado" y a generar "una cultura del cuidado".

"Se trata de ayudar a formar, en toda la Iglesia, una cultura del cuidado, en la que la protección de los menores y las personas en situaciones de vulnerabilidad no se considere una obligación impuesta desde fuera, sino una expresión natural de la fe. Por lo tanto, exige un proceso de conversión en el que los sufrimientos de los demás sean escuchados y nos muevan a actuar", ha asegurado durante una audiencia con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

En este sentido, ha señalado que las experiencias de las víctimas y de los supervivientes son "puntos de referencia esenciales" y ha añadido que "aunque ciertamente son dolorosas y difíciles de escuchar" sacan "poderosamente a la luz la verdad" y enseñan "humildad".

A su vez, ha advertido a "los ordinarios y los superiores mayores" que "tienen una responsabilidad propia que no puede delegarse" de "escuchar a las víctimas y acompañarlas" en cada institución y comunidad eclesial.

Asimismo, ha indicado que "es precisamente mediante el reconocimiento del dolor que se ha causado como se abre un camino creíble de esperanza y renovación", y ha insistido en que "la protección de los menores y de las personas en situaciones de vulnerabilidad no es un ámbito aislado de la vida eclesial" sino "una dimensión que atraviesa la pastoral, la formación, el gobierno y la disciplina".

El Papa también ha agradecido a la Comisión para la Protección de Menores su labor "exigente, a veces discreta y a menudo ardua" y ha pedido que intensifiquen "aún más su cooperación" con otros dicasterios e instituciones de protección.

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