El líder opositor israelí Yair Lapid presenta una moción de censura contra el Gobierno de Netanyahu

Lapid acusó al Ejecutivo de destinar sumas millonarias del presupuesto nacional a la comunidad ultraortodoxa mientras persistía el conflicto armado, acción que consideró incompatible con la situación bélica. De acuerdo con el diario The Times of Israel, esta crítica llevó al dirigente opositor israelí Yair Lapid a presentar una moción de censura contra el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a la política declarada por su partido Yesh Atid de no apoyar mociones de ese tipo durante la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos en Irán.

“No quería presentar una moción de censura hoy, pero no me dejan otra opción”, explicó Lapid, según consignó The Times of Israel. Justificó su decisión por las iniciativas del gobierno, a las que calificó como ajenas al esfuerzo bélico nacional, y por la transferencia de fondos públicos en plena crisis militar. Si bien Lapid dejó clara su adhesión a los objetivos de la actual guerra y señaló haber brindado apoyo desde el inicio de la operación hace más de dos semanas, declaró que no tiene “confianza alguna” en el actual gabinete.

El medio The Times of Israel indicó que, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra territorio iraní, que resultó en más de 1.200 personas fallecidas en Irán, la actividad de la Knéset (Parlamento israelí) se paralizó por varios días. Al reanudarse, las discusiones se centraban únicamente en legislación relacionada con la guerra, revisión de temas presupuestarios y reuniones clave de comités parlamentarios.

Según informó el mismo medio, el Ejecutivo de Netanyahu retomó después temas legislativos polémicos, como la propuesta de separar el cargo de fiscal general, el impulso de medidas para modificar la regulación del sector mediático y la creación de un comité con integrantes elegidos políticamente que investigue la respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando grupos armados palestinos perpetraron ataques en Israel.

Lapid remarcó en sus declaraciones recogidas por The Times of Israel que, aunque comparte los principios de defensa nacional y apoya a las fuerzas de seguridad israelíes, rechaza lo que considera una agenda legislativa paralela al conflicto bélico. “No hay nada más evidente que el plan del Gobierno: que, debido a la guerra, permanezcamos en silencio mientras desmantelan el país. No funcionará. Seguiremos apoyando a las fuerzas de seguridad, pero no lograrán silenciarnos”, sostuvo Lapid.

La moción de censura aparece en un contexto de persistente tensión política y social, marcado por las prioridades de gasto del Gobierno y un debate en torno a la independencia institucional. Mientras los enfrentamientos armados continúan y la coalición en el poder avanza con reformas consideradas controvertidas por la oposición, la presentación formal de críticas en la Knéset intensifica la discusión sobre el rumbo del país en medio de la crisis militar.

The Times of Israel detalló que, en circunstancias previas, Yesh Atid había adoptado una posición de no perturbar la gestión gubernamental durante el desarrollo de operaciones militares de gran envergadura, como la actual ofensiva sobre Irán. Sin embargo, el avance de legislaciones no ligadas directamente al ámbito bélico, junto con la reasignación de presupuestos, provoca el quiebre de esa postura y el llamado a rendición de cuentas del Ejecutivo.

La reanudación de los trabajos parlamentarios abarca no solo temas directamente relacionados con la guerra, sino también iniciativas de reforma estructural que modifican órganos clave del Estado. The Times of Israel reportó el reinicio de debates sobre el mercado de los medios de comunicación y la configuración de órganos de investigación, lo cual ha sido interpretado desde la oposición como una estrategia para impulsar transformaciones profundas bajo el estado de emergencia nacional.

La ofensiva militar conjunta entre Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, presidida por Netanyahu, sigue impactando la dinámica política interna y derivó en la reactualización de fricciones entre oficialismo y oposición. Lapid, mediante la moción de censura y sus declaraciones citadas por el medio israelí, refuerza la postura crítica ante la gestión gubernamental y la utilización de recursos públicos, al tiempo que mantiene el apoyo a las fuerzas de seguridad frente al conflicto en curso.