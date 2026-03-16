El Gobierno aprobará el paquete de medidas por la guerra de Irán en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes

El sector agroalimentario figura entre los más perjudicados por el aumento de costes derivado de las tensiones en Oriente Medio, especialmente por el crecimiento en el precio de carburantes y fertilizantes. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantendrán este lunes un encuentro con representantes del sector, en el marco de las reuniones iniciadas por el gobierno con distintos actores y grupos parlamentarios para elaborar una respuesta ante el impacto de la guerra en Irán. Según informó Moncloa, la administración prepara la aprobación de un paquete de medidas urgentes cuyo propósito principal será aliviar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.

Tal como publicó Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez convocó un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes 20 de marzo, en el que se aprobará el denominado Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio. Este plan incluirá tanto medidas estructurales como actuaciones de carácter coyuntural, según detalló el jefe del Ejecutivo en intervenciones previas. El objetivo consiste en proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y a las actividades productivas especialmente afectadas por la subida de precios derivada del conflicto.

El medio Moncloa consignó que el Gobierno intensificó los contactos con agentes sociales y representantes parlamentarios durante las últimas jornadas, estableciendo canales de información y consulta para definir el contenido definitivo del plan. Según la misma fuente, el Gobierno trabaja para que las medidas recojan tanto las necesidades inmediatas planteadas por las subidas de precios en bienes esenciales, como estrategias a más largo plazo que permitan estabilizar el entorno económico y social.

En declaraciones recogidas por Moncloa, Carlos Cuerpo expresó que todos los miembros del Gobierno de coalición trabajan con la máxima rapidez para garantizar que el paquete de medidas cuente “con todo el rigor que es necesario”. El titular de Economía precisó que existe un intercambio constante con los sectores afectados, con el objetivo de que las propuestas que se sometan a aprobación respondan de forma efectiva a las inquietudes y demandas trasladadas durante las consultas.

El sector agroalimentario fue identificado como uno de los más golpeados por la actual coyuntura. Además de la subida en los carburantes, insumos clave como los fertilizantes han experimentado un encarecimiento considerable, poniendo en riesgo la rentabilidad y el funcionamiento regular de la producción alimentaria, de acuerdo con lo reportado por Moncloa. Por esa razón, los ministros de Economía y Agricultura programaron una reunión específica con representantes del área para recoger sus valoraciones y ajustar las medidas en preparación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, manifestó la semana anterior que el Ejecutivo daría luz verde a las primeras iniciativas el martes 17 de febrero. Sin embargo, fuentes de Moncloa puntualizaron que la fecha definitiva aún no estaba fijada y que el principal empeño del Gobierno residía en concretar el paquete de medidas “lo antes posible”, sin descuidar los procesos de consulta y consenso.

Moncloa detalló que el diseño de este Plan de Respuesta Integral incluye tanto apoyos directos a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, como intervenciones destinadas a atenuar el impacto de la escalada de precios sobre sectores económicos estratégicos. Entre los principales retos que enfrenta el Ejecutivo se encuentran la protección del poder adquisitivo de las familias, el sostenimiento de las actividades más amenazadas por la actual coyuntura y la articulación de respuestas que permitan amortiguar las repercusiones económicas en el corto y mediano plazo.

De acuerdo con Moncloa, el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el viernes será el marco en el que se aprobarán formalmente estas medidas, una vez culminadas las rondas de consultas y analizadas las propuestas recibidas tanto desde los sectores productivos como de los grupos parlamentarios y sociales. El Ejecutivo subraya que la situación generada por la escalada bélica en Oriente Medio requiere respuestas urgentes, adaptadas a la evolución del contexto y con especial atención a quienes resulten más afectados por el aumento del coste de la vida.