Agencias

Detenido en India otro sospechoso de la muerte del activista bangladeshí Osman Hadi

Autoridades indias informaron la captura de un ciudadano extranjero vinculado al ataque armado que costó la vida a Osman Hadi, mientras la cifra de arrestos por el asesinato asciende a tres y las pesquisas continúan en varios distritos

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El reciente arresto de un ciudadano de origen bangladeshí en el distrito de Nadia, dentro del estado indio de Bengala Occidental, se suma al caso por el asesinato de Osman Hadi, activista y candidato electoral bangladeshí. Según publicó el diario The Hindu, las fuerzas de seguridad de la India detuvieron al individuo por su presunto papel como cómplice en el atentado armado que, en diciembre del año pasado, terminó con la muerte de Hadi. El activista falleció en Singapur, donde recibía atención médica tras resultar herido de gravedad por los disparos.

The Hindu detalló que este nuevo detenido está acusado de haber colaborado con Faisal Karim Masud y Alamgir Hosain, señalados como autores materiales del tiroteo contra Hadi. Ambos sospechosos salieron de Bangladesh poco tiempo después de perpetrar el ataque y lograron cruzar a la India. Desde el 8 de marzo, estos dos ciudadanos indios permanecen bajo custodia, mientras que la reciente captura eleva a tres el total de arrestados en el marco de la investigación.

El asesinato de Osman Hadi ha desatado una fuerte reacción social y política en Bangladesh. Según consignó The Hindu, grupos de manifestantes lanzaron protestas intensas, algunas de ellas derivaron en la quema de edificios, incluidas las instalaciones de diversos medios de comunicación a los que acusan de simpatizar con India. El país vecino se ha visto señalado en el contexto de estas protestas, dado el clima de tensión bilateral existente.

De acuerdo con las indagaciones recogidas por The Hindu, la pista de la investigación relaciona a los implicados más directos con la Liga Awami, el partido de la ex primera ministra Sheij Hasina. Hasina se encuentra condenada a muerte en ausencia, en relación a crímenes contra la humanidad. La figura de Osman Hadi había adquirido relevancia tras su implicación en las protestas estudiantiles del verano de 2024, movilizaciones que antecedieron a la caída del gobierno de Hasina. El gobierno interino, según reportó The Hindu, consideraba a Hadi un actor clave dentro del proceso de transición política bangladeshí.

El arresto del presunto colaborador en Nadia ocurre mientras las autoridades indias mantienen operativos e investigaciones abiertas en varios distritos, con el objetivo de desarticular posibles redes vinculadas al caso. Según subrayó The Hindu, los investigadores han seguido la pista de la huida de los sospechosos desde Bangladesh, analizando sus contactos y movimientos hasta su llegada a territorio indio, lo que ha permitido aprehenderlos y sumarlos a la causa.

Según la cobertura del medio indio, los tres sospechosos actualmente bajo custodia representan, hasta la fecha, un importante avance en el esclarecimiento del crimen, aunque las pesquisas continúan en busca de eventuales cómplices o responsables indirectos. La muerte de Hadi no solo generó repercusiones sociales y políticas, sino que también ha puesto presión sobre las relaciones diplomáticas entre India y Bangladesh, especialmente por la presencia de actores considerados críticos por sectores afines al anterior gobierno bangladeshí.

Mientras en India prosiguen las acciones judiciales y policiales, en Bangladesh persisten las movilizaciones que demandan justicia por el asesinato de Hadi y rechazan la intervención de actores extranjeros en la vida política nacional. La situación se mantiene bajo atención de organizaciones de derechos humanos y autoridades regionales, ante la posibilidad de nuevos episodios de tensión derivados de estos acontecimientos, según el seguimiento hecho por The Hindu.

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