Australia y Japón confirman que no enviarán barcos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

El Gobierno francés, a través de su Ministerio de Exteriores, comunicó que no formará parte de la operación naval promovida por Estados Unidos para proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, según reportó la agencia Kyodo. Esta postura se produce en medio de una serie de negativas por parte de varios países ante la solicitud estadounidense de reforzar la seguridad marítima en ese enclave clave para el tráfico internacional de petróleo, luego de recientes ataques atribuidos a Irán y bajo la presión internacional ante posibles riesgos para el suministro energético global.

Según detalló el medio australiano ABC, el Ejecutivo de Australia descartó el domingo enviar cualquier embarcación militar para escoltar a buques petroleros en el cruce de Ormuz. La ministra de Transportes australiana, Catherine King, oficializó la decisión señalando que el país no participará en los operativos de protección, pese a la incertidumbre generada entre los países importadores de crudo ante eventuales interrupciones en el tránsito por esta ruta estratégica.

En paralelo, la posición del Gobierno japonés también se mantuvo en línea con la negativa australiana. El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, declaró que "no se contempla en este momento el despliegue de barcos para escoltar petroleros" en el estrecho de Ormuz, tomando en cuenta la situación actual en Irán. Koizumi aclaró que Japón podría valorar una intervención en el futuro únicamente si se emite una orden de seguridad marítima específica, de acuerdo con la información proporcionada por Kyodo.

La negativa de ambos gobiernos se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara, el día previo, la formación de una misión naval internacional para escoltar navíos a través del estrecho, e invitara abiertamente a países afectados a sumarse a la operación. Trump mencionó que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros estados socios estaban entre los convocados para contribuir con buques a la zona, en respuesta al bloqueo impuesto por Teherán tras los ataques sufridos por la República Islámica.

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por ABC, los márgenes de acción se ven condicionados por las complejidades diplomáticas y la situación interna en territorio iraní. La cadena australiana también subrayó que la reticencia de Australia y Japón refleja la cautela de las potencias importadoras ante la amenaza de represalias y la posibilidad de escalada militar, mientras persisten las restricciones de Irán sobre la circulación de petroleros en la región.

Este escenario de tensión resulta de la respuesta de las autoridades iraníes a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras en Irán, medida que motivó el endurecimiento de los controles en Ormuz, un corredor marítimo por el que circula una porción significativa del petróleo que abastece a los mercados mundiales.

Según informó Kyodo, la decisión japonesa implica que, a menos que existan cambios significativos en las condiciones de seguridad o en las directivas de gobierno, Tokio mantendrá su política de no intervención naval directa en la zona, y analizará el contexto antes de considerar cualquier orden de protección marítima que ampare el envío de fuerzas navales.

En este contexto, la respuesta de Francia, Australia y Japón difiere del llamado directo efectuado por la administración estadounidense, que insiste en la necesidad de sumar apoyos multilaterales para garantizar el tránsito por Ormuz ante la amenaza iraní. La postura de estos países refleja las diferencias de enfoque en la seguridad regional y en la gestión de incidentes que afectan a los flujos energéticos globales.

El estrecho de Ormuz continúa como un punto crítico en la geopolítica del petróleo, con gobiernos como el de Australia y Japón priorizando la prudencia y la evaluación de riesgos operativos frente a la presión de actores internacionales que buscan medidas más contundentes o colaborativas para proteger los intereses comerciales y energéticos en la región.