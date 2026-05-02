Zelenski advierte de una actividad inusual en lado bielorruso de la frontera

Berlín, 2 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este sábado de una "actividad inusual" no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía.

En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que "la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso".

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"Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía", añadió, sin entrar en detalles.

"Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo", advirtió a Minsk.

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El pasado 23 de abril Zelenski dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas "enfermas" de la Federación Rusa.

"En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad", afirmó Zelenski en declaraciones a los medios.

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El 29 de abril Zelenski firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia.

"Esta es una señal para muchos de nuestros socios de que vale la pena ejercer presión para reducir el nivel de esta guerra y su intensidad", indicó entonces.

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El 1 de abril, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo, según el canal de Telegram cercano a la Presidencia, Pul Pervogo, que "no puede haber ningún tiempo de paz" y que Bielorrusia se está "preparando para la guerra", aunque no dijo contra quién ni cuál era el motivo de su afirmación.

"No queremos la guerra. Pero el ejército existe precisamente para eso: si de repente alguien decide hablarnos y mirarnos a través de la mira de un arma, responderemos. Nos estamos preparando para ello", señaló. EFE

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