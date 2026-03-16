Ascienden a 12 las asesinadas por violencia machista tras confirmar Igualdad el caso de una mujer en Cantabria

Según fuentes del Ministerio de Igualdad, cerca del 60% de las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año no había presentado denuncias previas contra sus presuntos agresores. La noticia principal que detalló el ministerio afectó a una mujer de 64 años en Cantabria, cuyo caso incrementa el total anual de asesinatos por violencia machista y subraya la preocupación institucional por la falta de alertas previas que permitieran activar protocolos de protección.

El departamento dirigido por Ana Redondo confirmó que esta víctima, de nacionalidad española y sin hijos menores de edad, fue encontrada fallecida el pasado sábado 14 de marzo en su domicilio, una vez que la pareja de la mujer, un hombre de 52 años, avisó a las autoridades tras hallar el cuerpo. El medio Europa Press reportó que la Guardia Civil de Cantabria procedió con la detención del hombre el domingo, señalándolo como presunto autor del asesinato.

La Delegación del Gobierno puntualizó que no existían demandas anteriores por violencia machista dirigidas al sospechoso, un dato que el Ministerio de Igualdad considera relevante para el análisis de los factores de riesgo y la prevención de este tipo de crímenes. De acuerdo con lo señalado por el propio Ministerio, sólo cuatro de las doce mujeres asesinadas por violencia de género este año tenían activadas medidas de protección.

Igualdad informó, además, que la cifra de asesinatos de mujeres en lo que va de 2020 subió a 12, y que desde 2003, año en el que comenzaron a registrarse oficialmente estos datos, la cantidad de víctimas fatales por violencia machista alcanza las 1.355. El ministerio comunicó su decisión de convocar un comité de crisis para el martes 17 de marzo, con el propósito de examinar los asesinatos ocurridos en el mes de febrero y continuar desarrollando una respuesta institucional frente a estos casos.

Durante marzo, según lo consignado por fuentes ministeriales a Europa Press, ya se registraron dos asesinatos de estas características. Este contexto subraya la persistencia del problema y ha estimulado reflexiones en el ámbito gubernamental sobre la eficacia de los mecanismos preventivos disponibles y la necesidad de revisar estrategias que permitan a las víctimas acceder a recursos de protección en fases tempranas.

La estadística oficial que recopila el Ministerio de Igualdad señala la incidencia continuada de los feminicidios en España, así como el reto que representa la identificación y abordaje de situaciones de violencia de género en las que no existen denuncias previas. El caso reciente en Cantabria evidencia las dificultades en la detección y prevención, dado que la ausencia de alertas formales impidió activar los protocolos para proteger a la víctima antes del desenlace fatal.

Las autoridades destacan la importancia de la colaboración interinstitucional y la sensibilización ciudadana, en un intento por minimizar los factores que obstaculizan la denuncia y mejorar la red de apoyo a las víctimas. El comité de crisis convocado por Igualdad busca precisamente evaluar los errores del sistema y proponer nuevas acciones con base en los datos de los últimos meses.

El fenómeno, recogido en cifras y en investigaciones como la de la Guardia Civil de Cantabria, reitera la gravedad del problema social y la urgencia en el fortalecimiento de políticas de prevención, protección y reparación, tal como reportó Europa Press.