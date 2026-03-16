Al menos ocho muertos en ataques atribuidos a Israel contra posiciones de las milicias proiraníes FMP

El grupo Fuerzas de Movilización Popular (FMP) detalló que su puesto de control llamado “mártir Haidar”, ubicado en el distrito de Al Kaim —en la provincia de Anbar y próximo a la frontera con Siria— fue atacado por fuerzas israelíes, lo que derivó en la muerte de seis milicianos y dejó a cuatro heridos, según publicó la organización en un comunicado. Los hechos ocurrieron el lunes y, de acuerdo con la información entregada por el grupo y recogida por distintas agencias, la ofensiva no se limitó a un solo bombardeo.

Según consignó el medio, la FMP, una coalición de milicias respaldadas por Irán, denunció que mientras socorristas intentaban auxiliar a las primeras víctimas y evacuar a los heridos del ataque inicial, la fuerza aérea identificada por los milicianos como “sionista-estadounidense” lanzó un segundo ataque aéreo dirigido directamente contra el personal médico y los rescatistas. En esa segunda incursión, murió un número adicional de combatientes y se reportaron otros heridos. La FMP señaló que hubo un tercer bombardeo cuando nuevamente miembros de su organización intentaron brindar auxilio a los afectados, incrementando el saldo a ocho fallecidos y al menos siete heridos, sumando en total los distintos eventos.

El medio detalló que la FMP acusó de manera directa a Israel como responsable del ataque, al tiempo que sostuvo que este tipo de acciones no debilitarán su determinación en cuanto a sus tareas de defensa del territorio iraquí. En las declaraciones oficiales, los líderes de la FMP reconocieron que estos bombardeos frecuentemente han tenido como objetivo posiciones clave de sus milicias y destacaron la creciente frecuencia de operaciones atribuidas a fuerzas israelíes en la zona limítrofe con Siria.

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, se pronunció al respecto emitiendo un comunicado en el que condenó el ataque, que calificó de una “agresión” que compromete tanto la integridad de las fuerzas de seguridad iraquíes como la soberanía nacional. Al Sudani argumentó que las FMP constituyen una fuerza oficial bajo el mando directo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que han desempeñado un papel en la defensa y liberación del país, por lo que cualquier ataque contra ellas debe leerse como una violación a la soberanía estatal y una amenaza para la estabilidad nacional. El mandatario remarcó además que estos hechos se agregan a una serie de enfrentamientos recientes en los que fuerzas externas han intervenido en territorio iraquí.

De acuerdo con el medio, las FMP cumplen funciones de seguridad en puntos estratégicos e integran a diversas milicias proiraníes. Aunque poseen peso significativo en el esquema de defensa nacional, su integración en las estructuras estatales no es completa, lo que ha generado tensiones y disputas de atribuciones en momentos de crisis. Las FMP han sido actores relevantes tanto en operaciones antifundamentalistas como en la gestión de la seguridad en la frontera con Siria, que permanece como una zona de alta volatilidad.

El contexto del ataque se inscribe en una secuencia de operaciones militares señaladas desde la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes el 28 de febrero, según publicó el medio. A partir de ese episodio, diversas acusaciones cruzadas han surgido: las fuerzas armadas del Kurdistán iraquí, los peshmerga, han enfrentado señalamientos desde sectores afines a Irán sobre supuesta colaboración con Washington para agravar las tensiones en la frontera, mientras que, desde el lado contrario, estas fuerzas han denunciado a las FMP por supuestos ataques contra posiciones kurdas.

El comunicado de la FMP indicó que sus miembros en el distrito de Al Kaim estaban en labores de protección de la soberanía nacional en el momento del bombardeo. La agrupación subrayó además que responderán a cualquier agresión que, a su juicio, busque debilitar la posición territorial y política del país, señalando que la firmeza de sus voluntarios permanece intacta pese a las pérdidas.

De acuerdo con los relatos recogidos por el medio, los ataques aéreos —atribuidos tanto por la FMP como por autoridades iraquíes a Israel— habrían dejado daños materiales importantes, aunque la atención institucional se ha centrado en el saldo humano y en las implicaciones de seguridad nacional. No se presentaron, en los primeros reportes, balances oficiales de bajas civiles ajenas a las FMP, ni intervenciones de fuerzas médicas ajenas a la propia organización de las milicias.

El incidente resalta el clima de inestabilidad que predomina en la zona occidental de Irak, de acuerdo con el análisis difundido por el medio, donde la frontera con Siria presenta un escenario de frecuentes choques entre diferentes actores regionales y externos, motivados tanto por razones estratégicas como políticas. El área de Al Kaim, en particular, se ha ubicado en otras ocasiones como punto de fricción, dada la presencia de rutas de suministro y movilidad entre ambos países.

Los canales oficiales consultados por el medio no reportaron nuevos ataques posteriores a los registrados en esa jornada, aunque tanto las FMP como portavoces del gobierno iraquí advirtieron una intensificación de la vigilancia en la zona y apelaron a la comunidad internacional para que evalúe las implicaciones de este tipo de operaciones sobre la estabilidad iraquí y regional.