Amnistía denuncia un aumento de órdenes de desplazamiento masivo de Israel en el Líbano

El Cairo, 17 jun (EFE).- Casi el 80 % de las órdenes de "evacuación" de grandes extensiones de terreno emitidas por Israel sobre el Líbano entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 fueron lanzadas durante este último año, denunció Amnistía Internacional (AI) este miércoles al advertir sobre el aumento del uso de este "crimen de guerra".

AI acusó a Israel de cometer "el crimen de guerra de traslado forzoso" al emplear estos mensajes y determinó que, durante el periodo antes mencionado, el Ejército israelí había publicado en su cuenta de X 171 "órdenes de 'evacuación' masiva" para grandes listados de pueblos, de las cuales 135 se emitieron en lo que va de 2026.

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Además, alrededor de tres cuartas partes (76 %) de estos traslados masivos se efectuaron en el sur de Líbano, mientras que el resto se dividieron entre los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye (15 %), y el oriental Valle de la Bekaa (5 %).

Así lo concluyó la última investigación de AI, basada en el análisis de un total de 447 órdenes israelíes de traslado -masivo o específico-, entrevistas a personas desplazadas de las "zonas de no retorno declaradas de forma unilateral por Israel" y fuentes de acceso público.

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AI denunció además que parte de las órdenes de evacuación emitidas para el sur del Líbano iban acompañadas por órdenes de no retorno a la población desplazada, lo que "constituye traslado forzoso, que es un crimen de guerra".

La organización estimó que en la actualidad "la zona de separación declarada unilateralmente por Israel abarca el 6 % del Líbano" y que el territorio restringido por las órdenes de no retorno incluye "aproximadamente el 4,6 % del Líbano".

Para la directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Kristine Beckerle, "en lugar de desarraigar forzosamente a las comunidades y excluir para la población civil extensas zonas del territorio libanés, las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente" del país.

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Exigió, además, que Israel ofrezca "una reparación a las víctimas de sus violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas cuyas casas ha destruido ilegalmente".

Beckerle condenó la falta de "medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas evacuadas" en las órdenes emitidas por el Estado hebreo, y añadió que "no facilitaban información ni orientación significativas para que la población civil tomara decisiones informadas sobre si huir y durante cuánto tiempo".

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"Nunca fueron revocadas, ni siquiera después de que cesaran las hostilidades en las zonas sometidas a estas órdenes, tal como exige el derecho internacional humanitario", recordó.

AI acusó al Ejército israelí de emplear estos métodos para proseguir "con su plan de destruir más viviendas e infraestructura civil y despoblar grandes áreas del sur" del Líbano, sin mostrar consideración por los límites impuestos por el derecho internacional humanitario a las evacuaciones ni a su prohibición "estricta" del desplazamiento forzoso. EFE

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