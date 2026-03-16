54.385 socios del Atlético de Madrid solicitan entrada para la final de la Copa del Rey Mapfre

A partir de la antigüedad media de las agrupaciones de socios surgió el primer criterio de asignación de entradas para la final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se juega el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. La información la confirmó este lunes la entidad rojiblanca, que detalló que aquellos socios o agrupaciones cuya antigüedad sea igual o superior a 15,79 años serán los primeros en garantizar su presencia en la final, según reportó el propio club tras el cierre del período de solicitudes.

El Atlético de Madrid comunicó, de acuerdo con los datos recopilados y publicados por el propio club, que un total de 54.385 socios presentaron solicitudes para acceder a la final de la Copa del Rey MAPFRE. Las peticiones se pudieron cursar de modo individual o bien integradas en agrupaciones de hasta seis personas. Como resultado, se generaron 28.763 agrupaciones distintas, compuestas tanto por socios individuales como por grupos. El club recalcó en su comunicado, según citó el medio rojiblanco, que las agrupaciones se han ordenado conforme a la antigüedad de los integrantes, ya sea individual o la media de sus miembros en el caso de inscripciones colectivas.

Para este partido, el Atlético de Madrid contará con 25.680 localidades de aforo general del estadio sevillano, de las cuales el 85% –equivalente a 21.828 entradas– se asignará a los socios del club. Dentro de esta cifra, el club reservó 1.050 localidades para las peñas oficiales, asegurando así la representación de las diferentes agrupaciones reconocidas del Atlético; otras 160 están destinadas a socios con movilidad reducida, acompañadas por sus respectivos asistentes. El resto, 20.618 entradas, corresponde a la masa de socios general.

El club, que preside Enrique Cerezo, informó que el proceso se realizará íntegramente en formato digital. A partir del lunes 23 de marzo, según precisó la entidad, los socios adjudicatarios recibirán un correo electrónico en el que se detalla el procedimiento para seleccionar y pagar la entrada correspondiente. La organización destacó a través de su comunicado oficial que “todas las entradas para este partido son personales, nominativas e intransferibles, por lo que únicamente pueden ser utilizadas por el socio titular de la misma”, añadiendo que los datos personales quedarán impresos en la entrada y, de ese modo, cada titular será responsable de su uso en todo momento. Entre las medidas anunciadas figuran diversos sistemas de control de identidad, indicó el club.

Si algún socio renuncia a su localidad, o bien no efectúa la compra en el plazo establecido, esas entradas se reasignarán a las siguientes agrupaciones por orden de antigüedad, hasta que se agoten todas las plazas disponibles para socios, tal como detalló el club a través de su comunicado institucional.

El Atlético puntualizó que, para quienes no viajen a Sevilla, existe la opción de vivir la final en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El club abrirá su estadio en Madrid para estos socios y pondrá a disposición pantallas gigantes, condicionado a que las autoridades otorguen la autorización necesaria para la concentración de aficionados, explicó la institución. Una vez finalice el reparto de localidades para asistir presencialmente a La Cartuja, el club informará sobre condiciones y fechas para la adquisición de entradas que permitan la asistencia al evento en el estadio madrileño, según concluyó en su comunicado oficial.

El proceso de solicitud agrupada permitió la formación de equipos de hasta seis miembros, favoreciendo que amigos y familiares compartan la experiencia de la final, aunque la asignación de cada entrada depende estrictamente de la antigüedad en la membresía de cada agrupación, como aclaró el Atlético de Madrid mediante sus canales informativos. Este sistema busca, dentro del cupo limitado de entradas, priorizar a quienes han mantenido más tiempo su fidelidad con el club.

Todas estas acciones y normativas se enmarcan en la política de la entidad rojiblanca por garantizar la seguridad, la transparencia en el reparto de entradas y el reconocimiento de la trayectoria de sus socios, según detalló el propio Atlético en sus declaraciones públicas a lo largo de este lunes.