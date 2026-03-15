Víctor Font felicita a Laporta por su victoria pero asegura que "el cambio está más cerca que nunca"

Víctor Font resaltó la gran participación registrada por los socios en las recientes elecciones del FC Barcelona, destacando su relevancia como muestra del carácter democrático de la institución. Según publicó la agencia de noticias, el empresario valoró el alto índice de movilización durante la jornada, en la que más de 40.000 socios ejercieron su derecho al voto. Font expuso que esta cifra confirma el papel de los socios como actores principales en la toma de decisiones, una particularidad que, según sus declaraciones, distingue al club catalán de otras entidades deportivas.

De acuerdo con la misma fuente, Font felicitó públicamente a Joan Laporta al confirmarse que el presidente electo había cosechado aproximadamente el 69% de los votos con el recuento ya avanzado. Font manifestó: “Quiero empezar felicitando a Joan Laporta, el presidente electo, por la victoria que ha conseguido hoy en las urnas”. En paralelo, subrayó el peso de la participación social en una cita que, a su entender, muestra al mundo la naturaleza singular del FC Barcelona, al permitir que sus miembros decidan sus líderes mediante sufragio directo.

Según consignó el medio, Font también expresó gratitud hacia sus simpatizantes y hacia quienes respaldaron la candidatura que encabezó bajo el lema 'Nosaltres'. “Quiero agradecer especialmente a todos los socios y socias que han dado su apoyo a la candidatura del cambio. Estamos muy agradecidos por la confianza que nos han ofrecido”, subrayó el empresario. Reconoció que los resultados de la votación no correspondieron con las expectativas de su equipo, admitiendo que “no hemos alcanzado los resultados que esperábamos. Estamos tristes porque la ilusión de transformar el club y poner en marcha todo lo que hemos explicado durante estos últimos meses no ha sido posible”.

El excandidato remarcó que, pese a la derrota, la visión de club propuesta en su candidatura mantiene vigencia y proyección de futuro. “La causa que defendemos es una causa noble, una causa que va mucho más allá del resultado a corto plazo del primer equipo de fútbol. Hay miles de socios convencidos de que el Barça necesita evolucionar y ese debate continuará”, señaló Font, apuntando que su proyecto alternativo seguirá presente en el discurso interno del club en los próximos años.

Según detalló la fuente, Font insistió en su convicción personal de contribuir al desarrollo de la entidad blaugrana: “Creo profundamente en esta causa y seguiré trabajando para que el Barça que soñamos sea una realidad. No va de nombres, va de modelo de club y de qué Barça queremos”. El exaspirante evitó confirmar si volverá a competir en los siguientes comicios previstos para el año 2031.

El empresario atribuyó parte del desenlace electoral a la situación deportiva del primer equipo de fútbol, explicando que “el resultado deportivo y el estado del primer equipo de fútbol cuentan mucho. Probablemente eso ha pesado por encima de otras cuestiones sociales o económicas que también tienen mucho recorrido y muchas cosas por mejorar”, según reportó el medio.

En el cierre de su comparecencia, Font reiteró la disposición de colaborar con la nueva directiva pese a los resultados adversos. Subrayó la importancia de apoyar al presidente elegido por la mayoría e indicó que toda la labor desarrollada por su grupo durante años se encuentra a disposición de la institución por si resulta de utilidad. Finalmente, Font se dirigió en persona a Laporta para felicitarlo directamente, concluyendo el contacto con un apretón de manos y un breve saludo entre ambos candidatos, tal como detalló la agencia de noticias.