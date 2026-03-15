Trump insta a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán

Durante una entrevista con la cadena televisiva israelí C14, Donald Trump manifestó abiertamente su respaldo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el contexto de las elecciones legislativas convocadas para el día 27 de octubre. Trump señaló que Netanyahu ha sido clave en la defensa de los intereses israelíes, rechazando la existencia de cualquier otro político capaz de desempeñar ese papel. Además, el presidente estadounidense reafirmó su apoyo personal al mandatario israelí en relación con los procesos judiciales en su contra, utilizando la expresión “Apoyo a Bibi” como muestra de ese respaldo. A su vez, Trump dirigió críticas al presidente israelí Isaac Herzog, a quien tachó de “débil e inútil” y acusó de “aprovechar el tema del perdón” vinculado a Netanyahu, según publicó el medio C14.

De acuerdo con lo reportado por la misma cadena, Trump aprovechó la entrevista para negar categóricamente la presencia de cualquier conflicto entre Estados Unidos e Israel. En respuesta a una información difundida por Axios, Trump calificó estos reportes como “un gran error, una mentira absoluta, noticias falsas”, y añadió que correspondían a “noticias falsas de nivel tres”, indicando que la realidad se opone a lo que se reportó. Según sus declaraciones, los lazos entre ambas naciones se encuentran en uno de sus puntos más sólidos, subrayando que “las relaciones entre nuestros países nunca han sido mejores”.

En el plano de la seguridad internacional, el mandatario estadounidense instó a los países árabes del golfo Pérsico a integrarse en la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando que estos Estados serían los principales perjudicados en caso de un cierre del estrecho de Ormuz. Al ser consultado directamente por la implicación de los países árabes en el conflicto, Trump respondió: “La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse”, cita que recogió el canal C14.

Además, Trump puntualizó que los beneficios directos del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz recaen en los países exportadores y no en Estados Unidos. Señaló que son estos gobiernos quienes deberían desempeñar un papel activo en la protección y la defensa de esa estratégica vía marítima. Al abordar el desarrollo de la campaña contra Irán, Trump expresó satisfacción y aseguró que “está avanzando maravillosamente”, según consignó el medio C14.

A lo largo de la entrevista, el mandatario estadounidense insistió en la importancia estratégica del estrecho de Ormuz tanto para el comercio mundial como para la seguridad energética de la región. Trump sostuvo que la participación de los países árabes resulta esencial para garantizar la estabilidad y libre tránsito en dicho paso marítimo, un objetivo que, de acuerdo a sus planteamientos, trasciende los intereses de Estados Unidos y afecta directamente a los Estados del Golfo.

En cuanto al contexto político israelí, Trump reiteró su convencimiento acerca de la falta de alternativas a Netanyahu, remarcando que “no habría un Estado de Israel si el primer ministro Netanyahu no estuviera en ese cargo”. Con esa declaración, el presidente estadounidense reforzó su postura de apoyo incondicional, tanto en el frente internacional como ante las dificultades legales que enfrenta el primer ministro israelí. Paralelamente, descalificó a Isaac Herzog y cuestionó su papel dentro del sistema político de Israel, insistiendo en que su actitud ante el posible perdón a Netanyahu responde a intereses particulares, de acuerdo con los detalles aportados por C14.

El medio israelí detalló que Trump centró toda su exposición en la necesidad de alianzas estratégicas en Medio Oriente, destacando la cooperación militar, la defensa de rutas críticas para el comercio energético y la seguridad de Israel, puntos que considera centrales en su visión para la región. Además, la cadena recogió cómo el presidente estadounidense desestimó cualquier sospecha de fricción bilateral, insistiendo en la fortaleza de las relaciones y en la convergencia de intereses en las actuales circunstancias geopolíticas.