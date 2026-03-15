Agencias

Seis milicianos muertos en una operación antiterrorista en Pakistán

Guardar

Seis presuntos "terroristas" han muerto en una operación de la Policía en Kohat, en la provincia de Jáiber Pajtunjua, en el conflictivo noroeste del país.

En la operación se incautaron además armas, ha explicado el portavoz de la Policía Shehbaz Elahi, citado por la televisión paquistaní Geo TV. Elahi ha explicado que la operación continúa abierta y que la zona está acordonada.

El viernes seite policías murieron por la explosión de una bomba en Lakki Marwat y el sábado fallecieron seis presuntos miliicanos en esa misma zona.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años: "El mundo acaba de perder un rayo de luz"

El músico galés, figura esencial del heavy metal, fue pieza central en la historia de la emblemática agrupación y, tras su etapa en Motörhead, formó su propio conjunto junto a sus hijos, según anunció la banda

Muere el guitarrista de Motörhead,

Inversores prevén conflicto en Oriente Medio de hasta tres meses y un Brent en torno a 80 dólares

La última encuesta de Bank of America entre gestores de fondos anticipa que la etapa más tensa en la región se prolongaría alrededor de tres meses, elevando las proyecciones del crudo e incrementando los temores sobre el crecimiento económico mundial

Inversores prevén conflicto en Oriente

Detenido un dirigente de la Columna Rodrigo Cadete de la guerrilla de las FARC colombiana

Detenido un dirigente de la

Los hijos de Gemma Cuervo destacan la vida "prolífica" de su madre: "Fue una referente de amor y dignidad"

Familiares y allegados resaltan el compromiso, la fortaleza y el legado artístico y humano que deja Gemma Cuervo tras su partida, mientras agradecen el apoyo recibido y reconocen el impacto de su figura en la sociedad y la cultura españolas

Los hijos de Gemma Cuervo

Casi la mitad de los empresarios españoles rediseña sus planes de negocio ante la incertidumbre geopolítica

Casi la mitad de los