Más de 48.000 socios votan en las elecciones del Barça, con un 42,34% de participación

A lo largo de la jornada electoral del FC Barcelona, la sede de la ciudad condal registró el mayor movimiento, sumando 43.282 papeletas depositadas, cifra que superó con amplitud la concurrencia de Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. A pesar de este notable flujo en Barcelona, el índice global de participación descendió frente a años anteriores, situándose en 42,34 por ciento del censo de socios habilitados para votar. La noticia, consignada por varios medios y confirmada por el secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, marca un nuevo episodio en el proceso de selección del presidente de la entidad azulgrana, en disputa entre Joan Laporta y Víctor Font.

Según publicó el medio, el cierre de urnas se concretó a las 21.00 horas y, en ese instante, Cubells precisó ante la prensa los datos finales: de los 114.504 socios y socias con derecho a voto, ejercieron ese derecho 48.480 personas. Esta cifra representa el porcentaje más bajo de participación desde 1997, cuando solamente votó el 34,38 por ciento del padrón; además, queda por debajo del 43,12 por ciento registrado en 2015 y lejos del récord de 57.088 votos del año 2010.

El detalle por sedes electoral refleja una amplia disparidad. En Girona participaron 2.223 socios, en Tarragona 1.672, en Lleida 741 y en Andorra 562, frente al grueso concentrado en Barcelona. El medio detalló que la asistencia mostró picos variables a lo largo del día: hasta las 11.00 horas ya acudieron a las urnas 7.240 personas, lo que equivalía a un 6,32 por ciento de participación. Tres horas más tarde, a las 13.00, el registro ascendió a 21.978 votos, representando el 19,19 por ciento del censo. En ese punto, la capital catalana aportaba la mayor cantidad de sufragios con 18.850, seguida, a distancia, por el resto de las sedes.

De acuerdo con la información aportada por el propio FC Barcelona y reproducida por diversos medios, la evolución del voto siguió incrementándose en las primeras horas de la tarde: a las 16.30 horas, 38.257 socios y socias ya habían participado, conformando un 33,41 por ciento de participación. Por sedes, Barcelona mantenía su peso, sumando 34.115 votos frente a los números de Girona (1.799), Tarragona (1.326), Lleida (563) y Andorra (454).

Respecto de los antecedentes comparativos, en las elecciones de 2021 el porcentaje de participación alcanzó un nivel superior al de este año en el tramo de mediodía. Según consignó la fuente, en 2021 a las 13.00 horas habían votado 37.350 socios, lo que representaba un 34,03 por ciento del total, incluyendo el voto previo por correo. Esa cifra duplicaba prácticamente al porcentaje registrado en la edición actual para ese horario. En 2015, el corte de las 13.00 horas arrojó una participación casi idéntica a la de ahora: 20,22 por ciento y 22.166 sufragios.

Antes de iniciar el escrutinio, el secretario de la Junta Directiva del Barcelona, Josep Cubells, presentó ante los medios el balance de la participación, recordando que la jornada transcurrió con normalidad desde las primeras horas del día. Cubells señaló que la actividad electoral no rompió récords de participación ni de votación absoluta, aunque superó el nivel de 2015 en número de votantes totales.

Tras el cierre de las urnas y el inicio del recuento, un sondeo difundido por la televisión pública catalana anticipó un posible triunfo de Joan Laporta con el 66,6 por ciento de los votos. Esta estimación se divulgó antes de que los resultados oficiales del escrutinio se hicieran públicos, según informó el medio.

El contexto general de los comicios estuvo marcado por la posibilidad de acudir a diversas sedes y la expectativa generada en torno a la definición entre Laporta y Font. Las cifras ilustran las tendencias actuales en la implicación de los socios barcelonistas en la elección de su presidente, mostrando oscilaciones respecto de procesos anteriores y confirmando que el grueso de la masa social movilizada se concentra en Barcelona, tal como detalló la cobertura de los medios y las declaraciones institucionales.

La participación total de 48.480 socios en las elecciones del FC Barcelona quedó lejos de las cifras históricas, y el porcentaje de concurrencia final se posiciona como el menor en casi tres décadas, a pesar de superar la participación en número absoluto con respecto a 2015. El desarrollo de la jornada, segmentado por horarios y por sedes, evidencia la evolución de la participación y la relevancia de cada momento del día sobre el total de votos depositados.

El balance general presentado por el club y consignado por diversos medios recopila el comportamiento electoral de los socios barcelonistas, quienes estuvieron convocados a decidir la presidencia entre dos opciones en una de las jornadas democráticas más representativas para la entidad deportiva.