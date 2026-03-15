Manresa vibra con la Copa Campeones

Las actividades extradeportivas también formaron parte del fin de semana, con una visita al Museo Barroco, la Seu y la Calle del Balç, donde jugadores y equipos conocieron de cerca la historia de Manresa. Según reportó el medio, el Nou Congost de la localidad catalana albergó la segunda jornada de la Copa Campeones, el primer torneo nacional español de baloncesto enfocado en personas con discapacidad intelectual. El evento contó con la presencia de seis equipos de distintas regiones del país, que durante dos jornadas buscaron transmitir y practicar valores de integración y deportividad a través del baloncesto.

De acuerdo con la información publicada, la competición, impulsada por la Fundación acb y respaldada por entidades como Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, además del apoyo de Pelayo, Azulmarino y Wilson y la colaboración de Special Olympics España, sirvió de plataforma para que los participantes pusieran en valor el compañerismo, el esfuerzo colectivo y la inclusión. Tras su debut en Valencia, la capital de la comarca del Bages también recibió la liga nacional con entusiasmo, y el público del Nou Congost acompañó las diferentes actividades durante el fin de semana.

El desarrollo del torneo incluyó el sábado partidos clasificatorios y tiempo para que los asistentes exploraran algunos de los principales puntos culturales de Manresa. El domingo, la competición se intensificó con partidos determinantes que definieron los cruces finales. El primer duelo enfrentó al Casademont Zaragoza y al Unicaja, con resultado favorable para el equipo de Málaga, que se impuso por 46 a 29. Esta victoria situó a Unicaja en una posición destacada dentro del torneo.

Posteriormente, el CB Sierra Nevada Natura Ability Granada y el UCAM Murcia midieron fuerzas representando a los equipos que terminaron en el segundo lugar de sus respectivos grupos en la jornada previa. En un partido equilibrado, el UCAM Murcia logró la victoria con marcador de 25 a 19, consolidando su actuación en la competición.

El último enfrentamiento definió al vencedor absoluto de la jornada: el BAXI Manresa y la Fundació Bàsquet Girona, equipos que habían liderado sus grupos, se disputaron el primer puesto en un partido reñido. El equipo de Girona se llevó el triunfo con un ajustado 35 a 30, sellando así el broche final de la segunda jornada de la Copa Campeones.

Según detalló la organización, todos los participantes recibieron medallas y se realizó una foto grupal, simbolizando el cierre de una etapa más de este proyecto deportivo, que tiene como principal meta fomentar la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el deporte de competición. El acto de entrega de medallas refrendó el compromiso de la Copa Campeones con la integración y la visibilidad de los deportistas, elementos centrales promovidos por la Fundación acb y las entidades colaboradoras, según consignó la fuente.

El evento destacó la importancia de unir integración con valores intrínsecos al deporte, como la superación personal y el trabajo en equipo. La Copa Campeones enfoca su estructura en la participación y el compañerismo, con un modelo que prioriza la vivencia y el disfrute de los jugadores.

De acuerdo con el medio, la última jornada de la Copa Campeones se realizará en Bilbao en mayo. Con ese cierre previsto, la organización busca extender el impacto de este tipo de iniciativas en el calendario nacional y reforzar la presencia del baloncesto inclusivo en España, sumando nuevas oportunidades para deportistas de distintas regiones.

La Fundación acb y las instituciones colaboradoras han señalado la importancia del torneo como herramienta de transformación social y de visibilidad para la discapacidad intelectual en el ámbito deportivo. El desarrollo de esta liga nacional ha contado con un respaldo logístico y de recursos que permite a los equipos desplazarse y competir en igualdad de condiciones, según publicó la organización del evento. Además, la Copa Campeones apuesta por la continuidad de estas iniciativas y por la consolidación de alianzas con entidades públicas y privadas que respalden la práctica deportiva inclusiva a lo largo del año.

La participación y el ambiente de la competición reflejaron, según describió la fuente, la voluntad de convertir al baloncesto en un espacio para el encuentro, la diversidad y el crecimiento personal de los jugadores. Las diferentes actividades, tanto deportivas como culturales, formaron parte de una experiencia que buscó, de acuerdo con los organizadores, crear lazos duraderos entre los participantes y proyectar el mensaje de integración en el entorno local y nacional.