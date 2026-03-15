Agencias

Makoke, ajena a la posible pena de cárcel que afronta junto a Kiko Matamoros, pasea relajada con su novio Gonzalo

Mientras la Fiscalía solicita penas severas por un presunto fraude fiscal, la colaboradora televisiva sigue con su vida junto a su pareja, mostrándose serena y ajena a la tensión en torno a la causa judicial que enfrenta

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Paseos frecuentes y comidas en lugares públicos han caracterizado las últimas semanas de Makoke, quien permanece alejada de los tribunales pese a enfrentar una acusación grave por parte de la Fiscalía de Madrid. Mientras se desarrolla el proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta cuatro años de prisión para la colaboradora televisiva y cinco para su expareja Kiko Matamoros, Makoke muestra signos de estabilidad en el ámbito personal, acompañada de su pareja actual, Gonzalo. Según publicó el medio fuente, la Fiscalía sostiene que ambos estarían implicados en un entramado de sociedades creado presuntamente para ocultar patrimonio y esquivar deudas con la Agencia Tributaria superiores al millón de euros.

De acuerdo con la información consignada por el medio fuente, el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público imputa a Kiko Matamoros y a Makoke por presunto fraude fiscal, señalando que habrían intentado desconocer el control de Hacienda sobre su patrimonio real. El documento judicial detalla que la Fiscalía considera a Makoke como cooperadora necesaria en las actuaciones investigadas, entre las cuales resalta la supuesta ocultación de la titularidad de una vivienda de lujo ubicada en Pozuelo de Alarcón.

El caso ha generado amplia cobertura mediática, dada la relevancia pública de ambos implicados. A pesar de la presión derivada de ver nuevamente su nombre vinculado a problemas con Hacienda, Makoke continúa expuesta a las cámaras en situaciones cotidianas, presentando una imagen de tranquilidad. El medio fuente puntualizó que, fuera de los juzgados y del entorno jurídico, la colaboradora busca mantener su vida cotidiana, compartiendo salidas y actividades diarias en compañía de Gonzalo.

La Audiencia Provincial de Madrid evaluará la petición de cinco años de prisión para Matamoros y de cuatro años para Makoke, a quienes el Ministerio Público vincula directamente con maniobras para desviar el control de la Agencia Tributaria a través de un complejo entramado societario. Según especificó el medio fuente, esta estructura empresarial ficticia se habría utilizado también para dificultar la identificación de los verdaderos titulares de un inmueble de alto valor, lo que, en opinión de la Fiscalía, constituye un intento deliberado de eludir obligaciones fiscales.

Frente al avance del caso legal, Makoke ha buscado refugio en su entorno más cercano. El medio fuente resaltó que su rutina actual combina compromisos laborales con momentos de ocio junto a su actual pareja, quien la acompaña y la apoya en estas circunstancias. Las apariciones públicas de la pareja han sido catalogadas como muestras de complicidad y respaldo en un contexto dominado por la incertidumbre jurídica.

La acusación de la Fiscalía implica posibles consecuencias penales y económicas significativas para ambos investigados. Según el relato publicado por el medio fuente, la cantidad estimada en el presunto fraude fiscal supera el millón de euros, y se le atribuye tanto a Matamoros como a Makoke la voluntad de soslayar la supervisión hacendaria al recurrir a una red de sociedades pantalla.

La exposición pública del proceso y la cobertura informativa del medio fuente han convertido a Makoke y a Kiko Matamoros en protagonistas de uno de los procedimientos por fraude fiscal más seguidos en el ámbito de la prensa de espectáculos. A pesar de este escenario, Makoke ha optado por seguir adelante con su actividad profesional y por mantener una vida privada activa, centrada en su relación con Gonzalo y la rutina diaria, lo que le ha permitido proyectar serenidad. La resolución judicial pendiente determinará las repercusiones legales definitivas del proceso y el futuro tanto de Matamoros como de Makoke en el plano personal y profesional.

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