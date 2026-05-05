Indonesia y Japón firman acuerdo de cooperación en defensa durante reunión en Yakarta

Bangkok, 5 may (EFE).- Indonesia y Japón han firmado un acuerdo de defensa durante la visita al país del Sudeste Asiático del ministro Shinjiro Koizumi, que incluye cooperación en equipamiento y tecnología militar, tras una reciente revisión del marco japonés para la exportación de material defensivo.

El Ministerio de Defensa de Japón indicó en un comunicado posterior a la reunión del lunes de su titular y su par indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, que el pacto incluye cooperación en "intercambios humanos, educación e investigación, entrenamiento conjunto, seguridad marítima, asistencia humanitaria y respuesta a desastres, así como cooperación en equipos y tecnología de defensa".

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La firma del acuerdo se produce dos semanas después de que Japón, gobernado por una Constitución pacifista que renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos internacionales, aprobara una revisión de su normativa sobre exportaciones de material defensivo.

Hasta ese momento las exportaciones niponas de material defensivo estaban limitadas a cinco categorías -rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado-, pero la reciente decisión permite a Japón vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido.

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A estas naciones podría sumarse ahora Indonesia. Durante la reunión entre los titulares de Defensa de ambas partes, Koizumi subrayó la intención de Tokio de ampliar la cooperación con Yakarta en el marco de la revisión aprobada, mientras Sjafrie expresó la disposición de su país a explorar áreas de cooperación dentro de la misma.

Con su último plan de seguridad nacional, aprobado en 2022, Japón ya trazó un giro sin precedentes sobre sus políticas defensivas, abogando por reforzar sus capacidades de contraataque mediante un aumento del gasto militar y la adquisición de armamento como misiles de crucero e hipersónicos.

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Indonesia, por su parte, firmó a mediados de abril un acuerdo con EE. UU. para reforzar su cooperación militar, con vistas a "mantener la paz y la estabilidad en el Indopacífico", durante una visita de Sjafrie a Washington, donde se reunió con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

En Asia-Pacífico, donde la seguridad de Corea del Sur, Filipinas, Taiwán o el propio Japón, entre otros, depende en gran medida de EE. UU., ha aumentado recientemente la preocupación sobre un posible desvío de la atención militar de Washington por la guerra en Oriente Medio. EFE

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