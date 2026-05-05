Una explosión en una mina en el centro de Colombia se salda con nueve obreros muertos

Una explosión registrada en una mina ubicada en la localidad de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, en el centro de Colombia, se ha saldado con nueve obreros muertos y otros seis rescatados con vida, tras haber quedado atrapados mientras trabajaban a una profundidad de alrededor de 600 metros.

Concretamente, el accidente ha tenido lugar en la mina de La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.A., donde una acumulación de gases parece haber sido la causante de la citada explosión por cuenta de la cual han perdido la vida nueve personas, según ha confirmado en un comunicado la Agencia Nacional de Minería (ANM), que ha destacado haber recuperado con vida a seis mineros.

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Casi un mes antes, la ANM recomendó "actualizar las labores de inertización al interior del proyecto; realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas; (e) incluir dentro de la matriz de riegos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón", según ha recordado en el comunicado.

La confirmación de la muerte de los trabajadores ha llegado horas después de que el delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, haya precisado en declaraciones a los medios que "15 mineros se encontraban trabajando en el sitio", tres de los cuales salieron "por sus propios medios, uno de ellos, debido a la magnitud del incidente, (teniendo que ser) remitido a los centros asistenciales".

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, mientras que los equipos de respuesta "adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda", según ha explicado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde allí, las seis personas evacuadas con vida han sido trasladadas al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica, según ha indicado la ANM en nota de prensa.

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