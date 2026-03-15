Los hijos de Gemma Cuervo, desolados, presiden la misa funeral de despedida a su madre

El ambiente en el Tanatorio de la Paz reflejó la magnitud de la pérdida para el mundo de la cultura española. Según publicó el medio, la ceremonia religiosa de despedida a la actriz Gemma Cuervo congregó a familiares, amigos y diversas personalidades públicas, quienes transmitieron de manera directa su pesar y reconocimiento a la trayectoria de la artista. El acto, oficiado por el Padre Ángel, permitió que los presentes se reunieran para rendirle homenaje y expresar sus condolencias a la familia en un entorno marcado por la emoción y la consternación.

De acuerdo con lo reportado, los hijos de Gemma Cuervo —Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo— encabezaron la ceremonia sin ocultar el dolor por la muerte de su madre. La misa tuvo lugar a las 20:00 horas de ese domingo, y fue en la salida de la misma donde los tres hermanos recibieron apoyos constantes por parte de amigos, colegas y allegados. El medio detalló que, aunque intentaron mantener la entereza, no lograron contener las lágrimas ante las muestras de afecto y el vacío dejado por su madre, considerada un pilar fundamental de la familia.

El homenaje contó con la presencia de una amplia representación de figuras públicas. Según consignó el medio, acudieron al Tanatorio representantes políticos como José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Óscar López, ex director del gabinete de la Presidencia del Gobierno; y Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La presencia de estas figuras subrayó el alcance del legado de Gemma Cuervo y la trascendencia de su obra en la sociedad española.

El medio explicó que la Capilla Ardiente permaneció abierta durante la jornada, y numerosos amigos de la actriz se desplazaron de forma personal para acompañar a la familia y ofrecer su pésame. Compañeros de profesión como Mario Vaquerizo y Alaska, Manuel Velasco, Fernando Tejero, Daniél Guzmán y Lydia Bosch acudieron para despedirse de la intérprete. Sus palabras destacaron tanto la admiración por su trabajo como el cariño hacia la figura de Gemma Cuervo, enfatizando la huella que deja en la interpretación en España.

Al referirse a la reacción de los hijos de Gemma Cuervo, la publicación subrayó que Cayetana, Fernando y Natalia, acompañados por el apoyo de amistades cercanas, se mantuvieron juntos a la salida de la iglesia tras el oficio religioso. Las muestras de condolencia y solidaridad fueron constantes, lo que contribuyó a crear un ambiente de recogimiento.

Tal como relató el medio, la jornada estuvo marcada por la tristeza y el reconocimiento unánime hacia la actriz. Amigos y personalidades que asistieron resaltaron la herencia de Gemma Cuervo en el ámbito artístico y el cariño con el que siempre fue tratada por quienes la conocieron. La multitudinaria asistencia y la respuesta de la sociedad evidenciaron el lugar relevante que la intérprete ocupaba no solo entre sus colegas, sino también en la esfera pública española.

Además de la misa y la Capilla Ardiente, la publicación destacó que la reacción de los asistentes se caracterizó por una mezcla de pesar y gratitud por la labor cultural desarrollada por Gemma Cuervo. La ceremonia religiosa sirvió como punto de reunión y despedida para quienes compartieron su vida personal y profesional, poniendo de manifiesto la profunda huella que la actriz deja en la memoria de la cultura española.

A lo largo de la jornada, informaron que la familia mantuvo lazos de cercanía con los asistentes, haciendo evidente la red de apoyo que los rodea. La cobertura del medio indicó que el testimonio de amigos y representantes públicos reunidos en el Tanatorio de la Paz pone de relieve el impacto de la figura de Gemma Cuervo en la sociedad y el arte nacional, así como el vacío que su desaparición deja entre familiares, colegas y admiradores.