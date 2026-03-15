Josep Maria Bartomeu: "Que el ganador vaya cumpliendo lo que ha prometido"

Tras emitir su voto desde primera hora de la mañana, Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, optó por dedicar el resto del día a actividades habituales, alternando el deporte, la vida familiar y el seguimiento del partido del primer equipo, mientras algunos miembros de su familia acudirían al estadio y otros observarían el encuentro desde casa. En el marco de la jornada electoral, Bartomeu también rindió homenaje a Enric Reyna, exdirigente blaugrana recientemente fallecido, a quien describió como una persona muy estimada tras haber compartido múltiples vivencias en el ámbito del club.

Tal como publicó el medio, Bartomeu se dirigió a los medios de comunicación del club luego de votar dentro del proceso por el cual se elige al nuevo presidente del FC Barcelona. El exdirigente destacó la importancia de esta jornada para el club y subrayó ante los periodistas la centralidad de cumplir con las promesas emitidas en campaña. Según detalló el medio, Bartomeu expresó: “Que vayan cumpliendo lo que han prometido”, en referencia al compromiso que, a su juicio, debe asumir quien resulte electo al frente de la institución.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Bartomeu hizo hincapié en el carácter democrático del proceso electoral dentro del FC Barcelona. Describió el momento como una celebración democrática en la que los socios ejercen de manera directa su derecho a decidir sobre el futuro de la entidad. Para Bartomeu, el hecho de que el club pertenezca a los asociados refuerza el sentido de participación en las urnas y constituye una de las características distintivas de la identidad blaugrana.

A lo largo de sus declaraciones recogidas por el medio, Bartomeu animó reiteradamente a los socios de la institución a participar masivamente en la jornada electoral. Destacó que el voto representa un instrumento relevante para influir en el rumbo del club y alentó a que todos los miembros se acercaran a ejercer ese derecho, señalando también que la organización del proceso facilita la participación. Según expuso, el sistema implementado permite una votación sencilla, a la vez que concede un valor añadido a cada sufragio emitido por los socios.

El medio detalló que Bartomeu ha mostrado su apoyo al candidato Víctor Font, representante del proyecto “Nosaltres”, en oposición a Joan Laporta, quien lidera la candidatura contraria bajo el lema “Defensem el Barça”. No obstante, en sus declaraciones públicas, el expresidente no se centró en confrontaciones entre proyectos, sino en incentivar la concurrencia de socios a las urnas y en subrayar la necesidad de cumplir con los compromisos establecidos durante el periodo electoral, independientemente de quién resulte vencedor en la contienda.

En sus respuestas a los medios del club tras votar, Bartomeu insistió en que este tipo de actividades otorgan un carácter especial a la vida democrática interna del FC Barcelona y deberían valorarse por parte de toda la masa social. Remarcó que, para los asociados, el día de la elección constituye un evento significativo en la administración de la entidad, pues refuerza la implicación de los socios en las grandes decisiones institucionales.

También, el exmandatario trasladó sus condolencias y afecto hacia la familia y entorno de Enric Reyna, en palabras reproducidas por el medio. Bartomeu compartió que había conocido personalmente al exdirigente y consideraba que “ha tenido una vida plena”, destacando así la huella humana y dirigente que Reyna deja en la historia reciente del FC Barcelona. Estas palabras sirvieron para introducir un elemento de recuerdo dentro del contexto de la jornada electoral y de reconocimiento a figuras que han marcado el devenir del club.

El desarrollo del proceso de votación en el FC Barcelona, según informó el medio, consistió en una jornada que el propio Bartomeu calificó de “especial”, por la implicación que supone para la vida de los socios. La facilidad para ejercer el voto y la relevancia del acto se convirtieron en temas recurrentes durante sus intervenciones en medios oficiales. Con esta postura, el exdirigente buscó reforzar el mensaje de participación y responsabilidad que debe acompañar a cada proceso democrático dentro del club catalán.

Finalmente, Bartomeu reiteró, tal como consignó el medio, su deseo de que la persona que asuma la presidencia encarne el compromiso de respetar y cumplir estrictamente todos los puntos presentados durante la campaña, como garantía no solo para el correcto funcionamiento de la entidad, sino como vía para fortalecer la confianza y la democracia interna en el ámbito deportivo y administrativo del FC Barcelona.