Joan Laporta repite presidencia en el FC Barcelona

Joan Laporta ha sumado su nombre por tercera vez a la historia democrática del FC Barcelona, tras ser reelecto como presidente en los recientes comicios celebrados entre los socios y socias del club catalán, logrando imponerse a Víctor Font. Según informó la agencia Europa Press, Laporta inicia un nuevo ciclo al frente de la entidad con la intención de consolidar su proyecto deportivo y patrimonial, continuando así un recorrido que ya había retomado en 2021, cuando fue elegido nuevamente para liderar la institución, tras su primera etapa presidencial entre 2003 y 2010.

De acuerdo con Europa Press, la lista de presidentes electos democráticamente por la masa social barcelonista sigue siendo reducida. Además de Laporta, solo Josep Lluís Núñez (electo en 1978, 1989 y 1997), Joan Gaspart (2000), Sandro Rosell (2010) y Josep Maria Bartomeu (2015) alcanzaron la presidencia mediante elecciones abiertas a los socios. Laporta, identificado con la candidatura ‘Defensem el Barça’, renovó su apuesta al presentarse ante las urnas para asegurar la continuidad de su proyecto, especialmente con el ‘Espai Barça’ como eje de su propuesta patrimonial.

El medio Europa Press detalló que el actual ciclo presidencial reafirma a Laporta como el octavo mandatario electo de la historia del club, situándolo entre los presidentes con mayor peso y continuidad. Su objetivo al frente del FC Barcelona se centra en culminar la obra comenzada hace tres años, en la que el desarrollo urbanístico y deportivo forman partes centrales. En los recientes comicios, Laporta superó a su principal rival, Víctor Font, consolidando así su liderazgo dentro de la institución.

A lo largo del tiempo, el FC Barcelona ha tenido un total de 41 presidentes, tomando en cuenta desde la fundación del club en 1899. La nómina de mandatarios arranca con Walter Wild (1899-1901) y registra nombres como Bartomeu Terrades, Paul Haas, Arthur Witty, Josep M. Soler, Juli Marial, Joan Gamper, Otto Gmelin, Francesc de Moxó, Àlvar Presta, Joaquim Peris, Rafael Llopart, Gaspar Rosés, Ricard Graells, Enric Cardona, Arcadi Balaguer, Tomàs Rosés, Antoni Oliver, Joan Coma, Esteve Sala, Josep Sunyol, Joan Soler, Enrique Piñeyro, Josep Vidal-Ribas, Enric Piñeyro, Josep Antoni de Albert, Josep Vendrell, Agustí Montal Galobart, Enric Martí, Francesc Miró-Sans, Enric Llaudet, Narcís de Carreras, Agustí Montal Costa, Raimon Carrasco, Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, Enric Reyna, y los presidentes de las diversas comisiones gestoras como Joan Trayter, Xavier Sala Martí y Carles Tusquets, entre otros.

En el último periodo, entre 2000 y 2021, la institución ha atravesado cambios significativos en su dirección. Tras los mandatos de Núñez y Gaspart, la entidad tuvo breves gestiones interinas hasta la irrupción de Laporta en 2003, que lideró el club en dos etapas, con una interrupción cubierta por Xavier Sala Martí y, posteriormente, Sandro Rosell, Bartomeu y diversas comisiones gestoras antes del regreso de Laporta en 2021.

Europa Press remarcó que el proyecto ‘Espai Barça’, base de la propuesta de Laporta, busca transformar la infraestructura del club, integrando modernización de instalaciones y la optimización de recursos patrimoniales, lo que ha marcado el tono de la actual etapa presidencial. El dirigente catalán ganó el respaldo necesario en las urnas para prolongar esta visión, en un contexto donde la estabilidad institucional y el futuro deportivo del club se sitúan como prioridades entre la masa social.

De acuerdo con el recuento histórico consignado por Europa Press, el historial presidencial del FC Barcelona refleja etapas de estabilidad y crisis, con presidentes destacados por la duración de sus mandatos, como Josep Lluís Núñez, quien se mantuvo desde 1978 hasta 2000, articulando décadas clave en la transformación del club, y otros periodos caracterizados por gestiones breves o transiciones a cargo de comisiones administrativas.

Con el inicio de este nuevo mandato, Laporta se encamina a convertirse en una de las figuras centrales en la gestión moderna del club. El respaldo democrático en las recientes votaciones lo posiciona como uno de los principales responsables de afrontar los desafíos económicos, deportivos y estructurales de la entidad. Según publicó Europa Press, entre estos retos destaca la culminación de las obras del ‘Espai Barça’ y la consolidación de un proyecto deportivo que permita mantener la competitividad del equipo a nivel nacional e internacional.

Además del componente patrimonial, los estatutos del club otorgan a la presidencia la responsabilidad de velar por los intereses de los socios y socias, una función que Laporta ya ha ejercido en dos etapas previas y que, según lo reportado por Europa Press, se presenta una vez más como centro de la actividad presidencial tras superar nuevamente el proceso electoral. En la reconfiguración del FC Barcelona, su figura emerge igualmente por haber atravesado momentos de éxito y dificultad, modelando el presente y desarrollo futuro de la institución.