Joan Laporta: "Me veo muy bien, estoy recibiendo apoyo y gratitud y el cariño de la gente"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, lamentó ataques vertidos durante el periodo electoral contra figuras como Deco, Bojan y Alexanko. Subrayó que estas personas, tanto jugadores como exdirectivos, cuentan con un elevado grado de profesionalidad y compromiso con el club, y no merecen señalamientos, según lo publicado por el medio de referencia.

Según reportó la prensa, la jornada electoral en el FC Barcelona se desarrolló bajo un ambiente de amplia participación y entusiasmo colectivo. Laporta, tras ejercer su voto, describió el día como “una fiesta de la democracia” en la que socios de diferentes edades y procedencias acudieron al llamado de las urnas. El expresidente enfatizó que este elevado nivel de participación resulta una prueba de la singularidad del club a nivel mundial, destacando la llegada de votantes desde ciudades y países tan diversos como Cádiz, Stuttgart o Polonia.

El medio detalló que Laporta expresó optimismo sobre el desarrollo de la votación y su propia candidatura. Declaró sentirse respaldado: “Me veo muy bien, porque estoy recibiendo apoyo y gratitud. He paseado por las mesas y el cariño de la gente es muy grande”. Añadió que, antes de conocer los resultados de la votación, aspiraba a que el equipo pudiera vencer al Sevilla, con la esperanza de que así “el día sea completo”.

Respecto a la organización de la jornada electoral, Laporta defendió la labor de los trabajadores del FC Barcelona frente a las críticas de su rival Víctor Font acerca de la gestión logística del proceso. Según consignó la fuente informativa, Laporta definió como “un mérito absoluto” el esfuerzo desplegado por la plantilla y afirmó que “hacen un trabajo excepcional”. Añadió que todos los empleados “hacen que el club funcione internamente de forma democrática”, rechazando cualquier valoración oportunista dirigida contra el personal institucional.

Durante su intervención, Laporta trasladó sus impresiones sobre la envergadura del evento, mencionando que la alta participación y el ambiente observado en el estadio reflejan la profundidad del sentimiento de pertenencia que une a los socios del Barça. El expresidente resaltó que este tipo de jornadas contribuyen a consolidar valores de democracia y civismo y, posteriormente, calificó de “histórica” la fecha seleccionada para los comicios del club. Según el relato recogido por el medio, Laporta indicó que el FC Barcelona representa “democracia, civismo y un sentimiento muy profundo que une a los socios en Catalunya, España y todo el mundo”.

En las declaraciones recopiladas, Laporta incluyó una referencia personal a su asistencia al funeral del expresidente Enric Reyna, poniendo de manifiesto el respeto institucional hacia la figura de quien fuera mandatario de la entidad. Relató que compartió el pésame con la familia del homenajeado, para luego unirse a los actos de la jornada electoral junto a socios y allegados en el Spotify Camp Nou.

La cobertura mencionó también la presencia entre los asistentes de figuras del primer equipo, como Lamine Yamal, y jóvenes deportistas, a quienes Laporta calificó como personas ejemplares, integradas en el entorno que caracteriza al club catalán.

El acto electoral, según la información publicada, evidenció la movilización de socios de múltiples regiones, reforzando la afirmación de Laporta de que el club mantiene un lazo que trasciende fronteras y generaciones. El mensaje que trasladó el candidato se centró en la reivindicación del civismo, la unión y el funcionamiento democrático del FC Barcelona, principios que, en palabras del propio Laporta, definen la institución y guían la convivencia entre sus miembros.