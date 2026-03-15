Agencias

Israel anuncia la reapertura "limitada" del paso de Rafá a partir del miércoles

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Las autoridades militares israelíes han informado este domingo de que el paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, se reabrirá de forma "limitada" a partir del próximo miércoles y solo para el paso de personas.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí ha tomado la decisión tras una evaluación de seguridad, aunque siempre manteniendo las "restricciones de seguridad necesarias" ante las "amenazas".

El cruce funcionará conforme al mecanismo implantado antes de su cierre. Así, la salida y entrada de habitantes del enclave palestino se realizará en coordinación con Egipto previa aprobación de Israel y bajo suprevisión de la misión de la Unión Europea.

Además, Israel realizará "registros e identificaciones adicionales" en la ruta Regavim, en la parte de la Franja de Gaza bajo control militar directo israelí conforme el acuerdo de alto el fuego del pasado 10 de octubre.

El acuerdo de alto el fuego da prioridad a la evacuación de la Franja de Gaza de pacientes graves y heridos. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), unos 20.000 pacientes esperan a su evacuación, incluidos casos graves de cáncer, cardiopatías, fallo renal o heridas graves que necesitan de intervención quirúrgica avanzada que no está disponible en la Franja de Gaza.

Según el ritmo de salida anterior al cierre por la guerra en Irán solo los pacientes y heridos tardarían más de tres años en completar la evacuación.

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