Irán asegura que los misiles empleados hasta ahora tienen más de una década de antigüedad

El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Alireza Tangsiri, advirtió a las naciones árabes del golfo Pérsico sobre el riesgo de cooperar con Estados Unidos y otros países occidentales en acciones militares contra territorio iraní, manifestando que estos aliados externos priorizan intereses propios por encima de la seguridad local. Tangsiri afirmó que, en circunstancias críticas, las potencias occidentales están dispuestas a dejar de lado a sus socios regionales, y añadió que esta conducta se refleja en los acontecimientos recientes. En este contexto, la Guardia Revolucionaria subrayó que la verdadera alternativa recae en la unidad de los estados islámicos y en la expulsión de fuerzas estadounidenses del área, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la Guardia Revolucionaria iraní comunicó que la mayor parte de los misiles utilizados en su respuesta a los bombardeos provenientes de Estados Unidos e Israel corresponden a armamento producido hace más de diez años. Esta aclaración se produce tras el aumento de tensión en la región y los ataques cruzados entre fuerzas iraníes y occidentales, donde la República Islámica empleó tecnologías que, según su alto mando, ya pertenecen a generaciones anteriores de su arsenal.

Europa Press detalló que, en palabras de la Guardia Revolucionaria, “muchos de los misiles que fueron fabricados tras la guerra de los doce días aún no han sido utilizados”, señalando que todavía no han empleado los modelos más recientes desarrollados por la industria militar iraní. Esta aseveración busca remarcar que las capacidades armamentísticas de Irán no se han mostrado en su totalidad y que la ofensiva actual no representa el máximo poderío de sus fuerzas.

En el mismo comunicado, los líderes iraníes destacaron la resistencia que han mantenido las fuerzas del país frente a la creciente presión internacional. La referencia a la guerra de los doce días apunta a un precedente en el fortalecimiento del arsenal iraní, indicando que, desde aquel conflicto, se han producido nuevas generaciones de misiles que permanecen sin emplear en los ataques más recientes.

El general Tangsiri dedicó parte de su intervención a los líderes árabes del golfo Pérsico, reiterando que Estados Unidos y otros estados occidentales no brindan garantías reales de protección. Europa Press citó al comandante cuando expresó: “Desde hace años les hemos dicho a los gobernantes del golfo Pérsico que Estados Unidos y los países occidentales no solo no os darán seguridad, sino que cuando haya necesidad, os sacrificarán por sus propios intereses”. Según el medio, Tangsiri añadió que los acontecimientos actuales demuestran dicha advertencia, resaltando que “os han sacrificado por su ambición”.

En su mensaje, el comandante propuso como solución la consolidación de la unidad entre los estados islámicos como vía para fortalecer la defensa regional y limitar la influencia de actores externos. Tangsiri afirmó que solo la expulsión de Estados Unidos de la región podrá modificar el equilibrio de poder y garantizar la seguridad de los países árabes implicados.

Europa Press informó que las declaraciones de la Guardia Revolucionaria exponen tanto una advertencia dirigida a los aliados de Occidente en la región como una muestra de la confianza del Estado iraní en su evolución militar. Al señalar que los misiles empleados pertenecen a generaciones pasadas, Irán busca transmitir que mantiene reservas significativas de tecnología armamentista más avanzada, reservada ante un agravamiento del conflicto o una escalada militar mayor.

Las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel se han intensificado a raíz de los ataques e intercambios de misiles en el contexto del conflicto en Oriente Medio, según publicó Europa Press. Las advertencias lanzadas por el alto mando iraní forman parte de una estrategia de comunicación orientada a persuadir a los gobiernos del golfo Pérsico de revisar sus actuales políticas de alianza con potencias occidentales y a manifestar la capacidad de Irán para resistir presiones externas sin emplear toda la extensión de su armamento disponible.

Europa Press consignó que estas posiciones de la República Islámica reflejan tanto su interés en preservar la autonomía regional como en establecer un frente común entre los países islámicos frente a la injerencia extranjera. Las manifestaciones públicas de altos mandos militares iraníes buscan impactar tanto en la percepción internacional como en los esquemas de seguridad de los estados vecinos.