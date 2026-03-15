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Irán anuncia ataques con misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y objetivos israelíes

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán ha reivindicado este domingo el lanzamiento de diez misiles y un número no especificado de drones contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, según han informado las agencias de noticias iraníes.

El IRGC ha detallado en un comunicado recogido por la agencia Fars que la operación ha tenido también como objetivo los centros de mando y control regionales y la gestión del frente interno del régimen israelí, en un ataque simultáneo a instalaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel.

El departamento de relaciones públicas del IRGC ha indicado que esta acción se ha llevado a cabo "en honor a la memoria de los 84 mártires de la oprimida Nav Dana de la Armada de la República Islámica de Irán", y que ha indicado que se han empleado misiles hipersónicos y drones "con capacidad destructiva". De acuerdo con el mencionado comunicado, los blancos atacados en la base de Al Dhafra habrían servido como apoyo informativo en la planificación de operaciones contra Irán.

La nota agrega --y así lo recogen las agencias iraníes-- que, "con la gracia de Dios, los continuos y aplastantes ataques contra los objetivos de los centros e intereses de Estados Unidos y el régimen sionista continuarán con mayor poder y alcance hasta que el agresor se rinda y sea castigado".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han notificado la detección misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado israelí, si bien no han aclarado el número exacto de objetivos identificados.

"Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas", ha indicado el Ejército israelí en una publicación en redes sociales en la que ha instado además a la población del país a "demuestrar responsabilidad y actuar de acuerdo con las directrices" de seguridad.

Esta ofensiva se suma a la escalada de tensión en la región del golfo Pérsico, donde los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel se han intensificado en las últimas semanas con ataques aéreos y lanzamientos de misiles que afectan tanto a instalaciones militares como a infraestructura logística estratégica.

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