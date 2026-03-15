Higinio Rivero termina 20º los 20 kms de esquí de fondo y Javier Marcos no acaba el eslalon

La actuación de Audrey Pascual, quien obtuvo cuatro medallas para España, marcó el cierre de la presencia de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno celebrados en Milán y Cortina d'Ampezzo, según informó el medio Europa Press. En la jornada final, los atletas Higinio Rivero y Javier Marcos concluyeron sus participaciones en esquí de fondo y esquí alpino respectivamente, representando las últimas intervenciones españolas en la competición.

Higinio Rivero finalizó en el vigésimo puesto en la prueba de 20 kilómetros de esquí de fondo para deportistas sentados, de acuerdo con Europa Press. Rivero se convirtió en Milán y Cortina d'Ampezzo en el primer deportista paralímpico español en competir en tres disciplinas diferentes dentro de los Juegos, tras su experiencia previa en piragüismo en Tokio y París, y su participación actual en Italia también en biatlón. Este resultado en esquí de fondo supuso un nuevo ingreso en el 'Top 20' para el deportista vizcaíno, después de haber terminado en la decimosexta posición en la prueba de persecución del biatlón días antes.

El medio Europa Press detalló que Rivero, natural de Barakaldo, asumió con integridad la exigencia y dureza de la prueba, reservando energías para el último tramo y escalando posiciones en esa fase final. En declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE) y reproducidas por Europa Press, Rivero expresó: "La prueba de hoy ha sido como la guinda del pastel a estos Juegos. La verdad que venía costándome entrar un poco en la dinámica de carrera y no estaba haciendo los resultados que tenía planeados o que me hubiese gustado hacer, pero hemos dado un poco la vuelta a la tortilla y ya en el biatlón del viernes empezamos a hacer los resultados que esperábamos".

El propio atleta recordó, de acuerdo con el reporte de Europa Press, que afrontaba por primera vez una prueba como esta y que, pese a lo novedoso del reto, cumplió sus expectativas de obtener un vigésimo puesto, lo que consideró satisfactorio a nivel personal y profesional. “Esperábamos un vigésimo como mejor posición en fondo y aquí lo hemos alcanzado, así que terminar los Juegos con una sensación tan positiva y tan buena del trabajo que hemos hecho durante estos años hace que nos vayamos muy contentos, pero con muchas cosas que mejorar para los próximos. Me lo he pasado muy bien, hemos demostrado que somos competitivos y que hay que seguir dando guerra”, añadió Rivero, según recogió Europa Press.

Javier Marcos, por su parte, experimentó su primera participación en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. Se inscribió en el eslalon del esquí alpino para deportistas sentados, donde no pudo finalizar la prueba tras saltarse una puerta en la segunda manga. En la primera, había alcanzado el vigesimoprimer tiempo con un registro de 1:01.08, según publicó Europa Press.

En palabras recogidas por el CPE y citadas por Europa Press, Marcos relató los problemas experimentados en la competición: "En la primera manga tuve un fallo muy gordo justo antes de entrar al llano, que al final te perjudica porque pierdes toda la velocidad y al estar en llano ya no puedes volver a generarla por lo que me dejó superatrás. Y luego para la segunda. Iba con la mentalidad ya de disfrutarla, me he tirado con todas las ganas y en una puerta he salido por fuera y he pasado por el lado que no tocaba, así que una putada, pero contento con la participación".

El esquiador madrileño también relató las complicaciones físicas sufridas recientemente, señalando que una caída durante la prueba de gigante le obligó a ser atendido en un hospital: “Al final, he podido competir en el eslalon y disfrutar. No son los resultados que me gustarían, ni mucho menos porque creo que puedo estar mucho más arriba, pero se han dado así las cosas y me voy contento a casa”, manifestó Marcos, según consignó Europa Press.

De acuerdo con lo relatado por el propio deportista, sus planes inmediatos incluyen un periodo breve de descanso antes de retomar los entrenamientos en La Molina, con el objetivo de competir la próxima temporada en Copas del Mundo, una meta pendiente a raíz de la lesión que le impidió participar en la campaña actual. “Ahora me voy a casa unos días y dentro de un par de semanas o una semana y media, volver a entrenar en La Molina porque tengo muchas ganas de seguir mejorando y, de cara al año que viene, ya competir en Copas del Mundo, que este año a raíz de la lesión se me hizo bola y no pude competir, así que a ver si el año que viene competimos en Copa del Mundo y a por todas”, concluyó Marcos según publicó Europa Press.

La delegación española despide su actuación en los Juegos Paralímpicos de Invierno con un balance de cuatro medallas obtenidas por Audrey Pascual, siendo estas las únicas preseas para el equipo nacional, de acuerdo con el recuento realizado por el medio Europa Press. Rivero y Marcos representan con estas últimas participaciones la culminación del compromiso de los deportistas españoles en la edición paralímpica de Milán y Cortina d'Ampezzo.