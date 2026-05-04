Presidente de Costa Rica destaca crecimiento de PIB y caída de la pobreza en informe final

San José, 4 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, resaltó este lunes, en su último informe anual de funciones, los resultados económicos que consiguió su Gobierno, como el crecimiento del PIB, la caída de la pobreza y el desempleo.

"Hay una verdad innegable y es que este país avanzó mucho. Pasamos de una economía al borde del colapso a una economía sana, próspera, con crecimiento y estabilidad", dijo Chaves ante la Asamblea Legislativa, con la presencia de representantes de instituciones, los otros poderes del Estado y el cuerpo diplomático.

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El mandatario dijo que durante su Administración, la economía creció por encima del 4 %; la deuda de Costa Rica pasó del 67 % del producto interno bruto (PIB) al 58,3 %; el desempleo bajó del 12 % al 6,3 %; la pobreza cayó del 23 % al 15 % y la inflación del 8 % a deflación.

Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo, justificó el estilo confrontacional que lo caracterizó, contra los medios de comunicación, el Poder Judicial y otras instituciones como la Contraloría General de la República.

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Afirmó que se marcha "con la frente en alto y la tranquilidad enorme del deber cumplido".

"La confrontación fue indispensable para contrarrestar la política hipócrita y de sabotaje de la vieja casta que había capturado nuestra patria. Ellos trataron de frenar al Gobierno", declaró Chaves.

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El presidente aseguró que hubo "varios intentos de golpe de Estado judiciales" mediante "casos montados" en su contra, y que confrontó "enérgicamente" a los medios de comunicación "que con información falsa o tergiversada servían a los intereses de esa vieja casta".

Chaves lanzó críticas a la Contraloría General de la República y a la Corte Suprema de Justicia por imponer "murallas" a su Gobierno y se quejó de trabas a proyectos de su Gobierno.

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El mandatario pidió a la oposición "no obstruir o paralizar" las iniciativas de "desarrollo" del Gobierno entrante de Laura Fernández.

"Los costarricenses exigimos una democracia que funcione, que resuelva, que le sirva al ciudadano. Necesitamos con urgencia una reforma profunda del Poder Judicial para que las magistraturas dejen de ser un botín político", expresó.

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En su discurso, Chaves, apoyado en videos relatados por su equipo de comunicación, señaló logros en infraestructura y en la lucha contra el crimen organizado, aunque no hizo referencia a las más altas cifras de homicidios en la historia del país, atribuidas en su mayoría al narcotráfico.

"Enfrentamos a esa enfermedad del narcotráfico y el crimen organizado con firmeza, sin excusas ni discursos vacíos", aseguró Chaves.

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Según los datos del Gobierno, durante la Administración (2022-2026) se decomisaron 191 toneladas de drogas, mediante una "estrategia clara" y el "blindaje" de puertos y fronteras con la colocación de escáneres.

Chaves entregará el poder el próximo 8 de mayo a Laura Fernández, su ministra de la Presidencia, quien ganó las elecciones del pasado 1 de febrero en primera ronda, con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano. EFE

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