España reubica temporalmente a su Grupo de Operaciones Especiales en Irak por el deterioro de la seguridad

La decisión de reubicar a los efectivos españoles en Irak se produjo tras constatar la imposibilidad de continuar las misiones asignadas por causas ajenas al contingente, relacionadas con el progresivo deterioro del contexto de seguridad en la región. Esta medida, según detalló el Ministerio de Defensa, respondió al objetivo de preservar la integridad del personal militar, y no afectó la comunicación ni la coordinación logística con socios internacionales. El Ministerio enfatizó que todos los militares se encuentran ubicados en lugares considerados seguros y que, durante el proceso, no se han reportado incidentes.

De acuerdo con la información divulgada el domingo por el Ministerio de Defensa, el Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) fue objeto de una reubicación temporal dentro de Irak debido al entorno de seguridad adverso. El repliegue se realizó mediante estrecha colaboración con las autoridades iraquíes y con el apoyo constante de la coalición internacional contra Estado Islámico. Según informó el Ministerio, el traslado de los efectivos también implicó mantener informados tanto a los países aliados en la región como a los socios internacionales interesados en el bienestar de las tropas españolas.

El medio oficial confirmó que el compromiso de España respecto a la coalición internacional y la estabilidad en Irak permanece vigente. Defensa puntualizó que la decisión de retirar temporalmente a los militares se fundamentó en la volatilidad y fragilidad del entorno, considerando imprescindible anteponer la protección de las fuerzas desplegadas a cualquier otra consideración. La comunicación institucional también recalcó que los países amigos y aliados de España han recibido información constante a lo largo del proceso de redespliegue.

Según sostuvo el Ministerio de Defensa, el apoyo logístico y operativo con la coalición internacional no ha experimentado alteraciones. La coordinación efectiva facilitó que la transferencia de los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales se ejecutara sin demoras, permitiendo además mantener la cobertura de seguridad sobre el personal militar español. El comunicado oficial precisó que la reubicación obedece a la obligación de garantizar la protección inmediata de los efectivos, dado el agravamiento de la situación en aquella parte del territorio iraquí.

El Ministerio explicó que la medida no supone un abandono completo de los compromisos previos, sino una pausa condicionada por factores externos que afectan la misión en Irak. Además, Defensa añadió que se han seguido escrupulosamente los protocolos de seguridad participando activamente las autoridades locales en cada fase del proceso. Las autoridades españolas recalcaron que la decisión no afecta el compromiso a largo plazo del país con la estabilidad y la reconstrucción en Irak, ni la cooperación de inteligencia y táctica en el marco de la coalición internacional.

Según publicación del Ministerio de Defensa, el repliegue estratégico se articuló para asegurar la protección de los efectivos españoles ante los riesgos observados en el entorno reciente. La información oficial subrayó que la medida se mantiene bajo revisión constante y podrá ajustarse si las condiciones en el terreno llegan a mejorar, permitiendo retomar los cometidos originarios de la misión española en Irak.

Defensa también aclaró que la presencia de militares españoles en misión internacional formaba parte del esfuerzo conjunto para combatir la amenaza de Estado Islámico y trasladó su compromiso de mantener esa colaboración cuando las condiciones lo permitan. El Ministerio reiteró el agradecimiento a los socios de la coalición internacional y a las autoridades iraquíes por el respaldo mostrado en el momento crítico del traslado del contingente.