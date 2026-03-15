Disparan contra tres patrullas de la FINUL en el sur de Líbano

En los incidentes más graves, los disparos impactaron a solo cinco metros de los efectivos de la misión internacional de Naciones Unidas en Yatar, mientras otras patrullas sufrieron ataques a distancias de entre 100 y 200 metros. Según informó la FINUL a través de un comunicado, estas acciones armadas se atribuyeron probablemente a grupos armados no estatales que operan en la región fronteriza del sur de Líbano, escenario de una tensión creciente debido a los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. Este domingo, la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) denunció la agresión contra tres de sus patrullas e hizo un llamado a la protección de sus fuerzas, en cumplimiento de su mandato establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La FINUL detalló que los ataques ocurrieron durante la jornada, afectando a patrullas que circulaban en las inmediaciones de las bases de Yatar, Deir Kifa y Qalauiya. El medio consignó que en el caso de Yatar los proyectiles cayeron a escasa distancia de los vehículos militares, y en los otros dos enclaves, la amenaza se acercó a un rango que varió entre 100 y 200 metros. En respuesta a los disparos, dos de las patrullas internacionales abrieron fuego y tras el breve intercambio, continuaron sus tareas según lo planeado. La FINUL subrayó que ningún miembro del personal de mantenimiento de la paz sufrió lesiones como resultado de estos incidentes.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la misión y recogida por diferentes agencias, la FINUL calificó la presencia de armas fuera del control de las autoridades estatales en su zona de operaciones como una violación directa de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misión interina reiteró que cualquier ataque o amenaza contra su personal constituye una transgresión grave contra la autoridad y el respaldo internacional al proceso de paz y reiteró la obligación de todas las partes de garantizar la seguridad del personal desplegado bajo el mandato de Naciones Unidas.

La ofensiva se inscribe en un contexto regional especialmente volátil, marcado por la intensificación de los avances terrestres y bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel en el sur del Líbano, según reportó la FINUL en su comunicado. Estos enfrentamientos mantienen un vínculo con la reciente campaña de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iniciadas el 28 de febrero bajo la premisa de provocar cambios políticos en Teherán. La inseguridad resultante ha afectado la labor cotidiana del contingente internacional en la zona.

La FINUL opera en el sur de Líbano desde 1978 y sus efectivos, que ascienden aproximadamente a 8.000 militares de distintas nacionalidades, vigilan el cumplimiento del cese al fuego entre Hezbolá —el partido-milicia chií— y el Ejército de Israel. De acuerdo con lo publicado en el comunicado de la misión, el mandato de la FINUL también contempla la cooperación y asesoría a las Fuerzas Armadas libanesas y la monitorización de la Línea Azul, la franja que separa ambos países y constituye un área frecuentemente objeto de incidentes armados y tensiones militares.

Dentro de los integrantes de la FINUL se cuenta un contingente español de unos 650 efectivos. Su presencia en la misión refuerza el compromiso internacional con la estabilidad y el control de incidentes en una de las fronteras más conflictivas de Oriente Medio. La actividad de tropas internacionales en la zona enfrenta desde hace meses amenazas constantes, lo que da cuenta de las dificultades operativas a las que se ven sometidas las fuerzas de la ONU al desempeñar funciones de vigilancia y asistencia.

La misión ha insistido públicamente en que atacar a las fuerzas de paz que cumplen funciones según el amparo del Consejo de Seguridad viola los principios básicos que rigen la presencia internacional en zonas de conflicto armado. La declaración señaló: “Recordamos a todos los actores su obligación de garantizar en todo momento la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz”, en un mensaje dirigido a las partes implicadas.

Los eventos recientes se suman a episodios anteriores en los que la FINUL ha denunciado incidentes similares de hostigamiento en el área limítrofe, un hecho que, según reiteró el propio organismo en su más reciente declaración, afecta el mandato y la capacidad de respuesta de las fuerzas de paz ante la escalada de violencia local y regional. El respeto a la Resolución 1701 y el apoyo internacional continúan siendo elementos centrales para la continuidad de la misión y la seguridad de todos sus integrantes, reiteró la FINUL, según reportó el comunicado del organismo.