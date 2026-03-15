Detenido un hombre de 52 años por el presunto asesinato de su pareja en Pedreña

La autopsia practicada este domingo a una mujer de 64 años encontrada sin vida en una vivienda de Pedreña, localidad perteneciente al municipio de Marina de Cudeyo, ha revelado indicios que apuntan a una muerte violenta. Según consignó la Delegación del Gobierno, este resultado ha impulsado la detención de su pareja, un hombre de 52 años y nacionalidad española, como presunto responsable del homicidio.

De acuerdo con la información difundida por la Delegación del Gobierno y reportada por diversos medios, la Guardia Civil procedió al arresto en la misma localidad de Pedreña. El propio detenido comunicó a las autoridades el hallazgo del cuerpo en el domicilio, tras lo cual se inició un operativo encabezado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial. La investigación está centrada en esclarecer las circunstancias del fallecimiento bajo la hipótesis de un crimen vinculado a la violencia de género.

El medio señala que en los registros oficiales no figura ninguna denuncia previa interpuesta entre la víctima y el hombre detenido por episodios de violencia de género. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno informaron que el hombre contaba con antecedentes por hechos similares que involucraron a otras mujeres en el pasado. Estas circunstancias han contribuido a que la investigación avance en el contexto de la violencia machista, aunque faltan detalles que vinculen de forma directa a la pareja en expedientes anteriores.

El arresto se produjo después de que los resultados de la autopsia descartaran causas naturales y confirmaran la existencia de elementos violentos en el deceso de la mujer. Según publicó la Delegación del Gobierno, una vez obtenidas las primeras conclusiones forenses, la Guardia Civil actuó de inmediato trasladando al sospechoso a dependencias oficiales.

El caso se está documentando en coordinación con el Ministerio de Igualdad, al que ya se le remitió toda la información recabada hasta el momento, detalló la Delegación del Gobierno en Cantabria. Se prevé que los agentes continúen indagando para reunir pruebas y testimonios que ayuden a concretar los hechos y determinar el alcance de la responsabilidad del detenido.

Según informó la prensa local, la Guardia Civil mantiene amplias diligencias en el domicilio donde se produjo el hallazgo y ya ha comenzado la toma de declaraciones a vecinos y posibles testigos para reconstruir las circunstancias previas a la muerte violenta de la mujer. La Delegación del Gobierno ha remarcado que, a pesar de la ausencia de denuncias interpuestas entre la víctima y el supuesto autor, la existencia de antecedentes por violencia de género con otras parejas es un elemento relevante para la investigación.

El medio también indicó que la colaboración entre la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y el Ministerio de Igualdad busca asegurar que el caso se aborde conforme a los procedimientos establecidos para crímenes catalogados como violencia de género. Las autoridades han reiterado su compromiso en el seguimiento de todos los detalles que rodean el caso y mantienen activa la línea de trabajo que permita esclarecer los hechos.