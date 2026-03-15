(Crónica) La Real sigue de dulce y aprovecha el empate entre Betis y Celta

El papel de Gonçalo Guedes resultó determinante para la Real Sociedad, ya que firmó un doblete en el triunfo ante Osasuna, lo que permitió al conjunto vasco sumar tres puntos clave en la lucha por posiciones europeas y beneficiarse del empate entre Betis y Celta. Según consignó Europa Press, el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo ocupó el escenario de Anoeta para consolidar su buena dinámica en LaLiga EA Sports y posicionarse con 38 unidades en la clasificación, cerca de la quinta y sexta plaza, que otorgan acceso a competiciones continentales.

Tal como publicó Europa Press, el duelo en Anoeta presentó un inicio en el que Osasuna amenazó con marcar primero, incluido un disparo de Víctor Muñoz que impactó en el poste. La Real Sociedad reaccionó con contundencia y rápida capacidad ofensiva. La presión del conjunto local facilitó la apertura del marcador tras una falta en el área cometida por Enzo Boyomo, que se tradujo en penalti. Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad y anotó el 1-0 en el minuto 24. Cuatro minutos más tarde, Gonçalo Guedes aumentó la ventaja con un potente remate, consolidando el dominio del cuadro local ante su afición.

El segundo periodo continuó reflejando el buen momento del equipo txuri-urdin. Guedes, asistido por Beñat Turrientes, volvió a superar al guardameta rival para establecer el 3-0, prolongando su racha goleadora en un momento clave de la temporada. Osasuna buscó acortar distancias y lo logró con un tanto de Víctor Muñoz, que firmó el gol de la visita, después de destacarse como el jugador más peligroso para el cuadro navarro. Europa Press informó que, pese al esfuerzo visitante, la Real consolidó el resultado y sumó un nuevo triunfo en su estadio.

La victoria de la Real Sociedad cobró todavía más valor gracias al empate entre el Real Betis y el RC Celta, tal como reportó Europa Press. El enfrentamiento entre los equipos situados en la zona alta de la clasificación se disputó en el estadio de La Cartuja. El conjunto gallego impuso su ritmo en la primera parte y se adelantó con un disparo de Ferran Jutglá, que sorprendió al portero Álvaro Valles. El Betis, que estuvo cerca de encajar un segundo tanto antes del descanso, igualó el marcador mediante un cabezazo de Abde. En la segunda parte, los locales buscaron la remontada, pero se encontraron con un inspirado Ionut Radu bajo los palos del Celta, lo que mantuvo el empate hasta el final. Según Europa Press, tanto el Betis como el Celta conservaron sus posiciones, quinto y sexto respectivamente, separados por tres puntos.

En lo que respecta a la zona baja de la tabla, Europa Press detalló que el Mallorca logró una remontada importante en el estadio de Son Moix, venciendo por 2-1 al Espanyol. Los visitantes se pusieron por delante con un gol de Charles Pickel, pero el rumbo del partido cambió después de la expulsión del propio Pickel en el minuto 54 por una entrada fuerte. El Mallorca aprovechó la superioridad numérica para ir en busca del empate, que materializó Pablo Torre en una jugada protestada por el conjunto catalán debido a una falta previa. El gol de la victoria llegó al minuto 88, cuando Samu Costa, protagonista de la acción polémica, remató para sacar a los locales de la zona de descenso. Espanyol prolongó su crisis con tres meses sin conseguir un triunfo, agravando su situación clasificatoria.

De acuerdo con los datos publicados por Europa Press, la jornada 28 de LaLiga EA Sports dejó a la Real Sociedad con 38 puntos y a Osasuna alejado de las posiciones de privilegio. El Betis y el Celta continúan su pugna en la parte alta, y el Mallorca se alejó del descenso en una fecha marcada por la tensión y por cambios significativos en la clasificación. La lucha por los puestos europeos y la permanencia sigue abierta, con varios equipos implicados y diferencias ajustadas en la tabla.