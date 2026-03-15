(Crónica) El Manchester United toma el podio de la Premier a costa del Aston Villa

En el segundo tiempo del enfrentamiento disputado en Old Trafford, una ráfaga de goles determinó el resultado a favor del Manchester United frente al Aston Villa. Según consignó Europa Press, tras la igualdad conseguida con el tanto de Ross Barkley, los locales recuperaron la iniciativa por medio de Matheus Cunha y el recién incorporado Benjamin Sesko, sentenciando el triunfo que consolidó a los dirigidos por Michael Carrick en el podio de la Premier League y les permitió fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

De acuerdo con Europa Press, el Manchester United logró su séptimo éxito en las últimas nueve jornadas, afianzando la racha positiva bajo la gestión de Carrick. El resultado dejó a los 'red devils' con un total de 54 puntos, ubicados en la tercera posición del campeonato inglés. El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, quedó por detrás con 51 unidades y encadenó su tercera derrota consecutiva en la competición doméstica.

El duelo entre Manchester United y Aston Villa alcanzó su punto más dinámico en los 45 minutos finales. Casemiro abrió el marcador para el equipo local y estableció la ventaja inicial, según relató Europa Press. Posteriormente, la reacción visitante se materializó con el empate obra de Barkley. Sin embargo, la recta final del compromiso favoreció a los de Manchester cuando Cunha primero y, poco después, Sesko—quien ingresó desde el banquillo—aseguraron el resultado definitivo de 3-1.

En el contexto de la tabla, el triunfo otorgó al Manchester United un margen sobre sus rivales directos en la lucha por acceder a la Liga de Campeones. La apretada clasificación dejó al United con 54 puntos, seguido de Aston Villa (51), Liverpool (49) y Chelsea (48), reportó Europa Press. Este panorama intensificó la contienda en la zona de privilegio, cuando restan varias fechas para el cierre del curso.

Simultáneamente, Europa Press detalló que el Liverpool no logró superar al Tottenham en Anfield, en un partido que concluyó 1-1. El conjunto local mostró dificultades para controlar el juego y terminó frustrando a la afición tras dejar escapar dos puntos importantes en casa. El equipo 'red', que había comenzado en ventaja gracias a un gol de falta de Dominik Szoboszlai, no mantuvo su rendimiento, y Richarlison anotó la igualdad para los visitantes en el minuto 90.

La actuación del Tottenham resultó significativa en su contexto, luego de la derrota sufrida en Champions ante el Atlético de Madrid en la ida. Europa Press remarcó que el empate en Anfield fue el primero para Igo Tudor, recién incorporado como entrenador, y ese punto separó provisionalmente al equipo londinense de los puestos de descenso en la Premier League inglesa.

En el Liverpool, el joven Rio Ngumoha, de 17 años, fue de los pocos destacados en la jornada. La hinchada local expresó su malestar con el rendimiento general del equipo, debido a la irregularidad y pérdida de posiciones clave dentro de la tabla.

Europa Press puntualizó también que la lucha por acceder a la próxima Liga de Campeones sigue sumamente pareja, con Manchester United, Aston Villa, Liverpool y Chelsea compitiendo por los lugares disponibles, a raíz de los últimos resultados en la liguilla inglesa. La derrota del Aston Villa ante uno de sus rivales directos y el empate agónico del Tottenham en Anfield dejaron la clasificación al máximo nivel de igualdad en la zona superior de la Premier.

La victoria confirmó la progresión del Manchester United en las fechas recientes, mientras que Aston Villa enfrentó un nuevo revés en su objetivo de consolidarse como uno de los candidatos al torneo europeo. Por su parte, Liverpool deberá mejorar su rendimiento para reanudar el pulso por los primeros puestos cuando restan fechas clave en la temporada.