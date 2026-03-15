Con el 83,06% escrutado, PP sube a 33 escaños, PSOE a 30, Vox a 14, UPL mantiene 3, XAv 1 y Soria !Ya¡ pierde 2

El retroceso de Soria ¡YA! en estas elecciones se refleja en la pérdida de dos escaños, quedando con solo un representante en las Cortes, mientras Ciudadanos y Unidas Podemos desaparecen del Parlamento tras quedar sin respaldo suficiente en las urnas. Según informó la fuente original, los datos provisionales con el 83,06% de los votos escrutados muestran avances para los partidos tradicionales y la consolidación de fuerzas regionalistas, marcando una reconfiguración significativa en la distribución parlamentaria.

El medio reportó que el Partido Popular experimenta un crecimiento, alcanzando los 33 escaños, dos más que en las elecciones anteriores, lo que supone un incremento en su cuota de representación. El PSOE también suma dos procuradores más y se sitúa en 30 escaños, afianzando su posición como segunda fuerza principal. Vox consolida una subida de un escaño con respecto a los comicios previos y llega a 14 representantes. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene sus tres escaños, mismo resultado obtenido en la elección pasada, mientras Por Ávila retiene su único escaño. En contraste, Soria ¡YA! desciende a un escaño luego de perder dos, quedando por debajo de su resultado precedente.

Tal como publicó la fuente, el reparto de votos en términos porcentuales muestra que el PP obtiene el 35,61% de los apoyos, seguido por el PSOE con el 30,93%. Vox logra el 18,91%. Los regionalistas de UPL consiguen el 4,09%, Por Ávila el 0,93% y Soria ¡YA! el 0,62%. Ciudadanos (Cs) reúne el 0,33% y Podemos-IU no obtiene representación ni votos computados en este escrutinio avanzado, frente a sus respectivos 4,49% y 5,1% en 2022, momento en el cual sí tenían escaño propio.

La información detallada por el medio subraya que la desaparición de Ciudadanos y de Unidas Podemos se confirma al quedar fuera del arco parlamentario, a diferencia de 2022, donde cada una de estas formaciones consiguió un procurador. En esos comicios, Ciudadanos obtuvo 54.721 votos y Unidas Podemos-IU 62.138 votos, registrando ahora una pérdida total de representación en la Cámara.

La participación de los votantes también experimenta cambios, según consignó la fuente. En 2026, el número de votantes alcanza 1.043.124, lo que implica una abstención del 34,54%. Este dato representa una mejora en la participación frente a 2022, año en el que votaron 1.230.599 personas y la abstención se situó en el 41,24%. En cuanto al voto en blanco, se contabilizan 15.277 papeletas frente a las 12.170 de los anteriores comicios. El número de votos nulos presenta una cifra similar entre ambas convocatorias: 13.669 nulos en 2026 frente a 13.435 en 2022.

En cuanto al análisis por partidos, el Partido Popular ve incrementada su diferencia en escaños con respecto al PSOE en un punto, mientras que Vox también amplía su representación parlamentaria. La UPL y Por Ávila sostienen su presencia y mantienen su posición en la Cámara, asociada a un mantenimiento del apoyo electoral en sus territorios de referencia. Soria ¡YA! sufre una caída relevante, perdiendo dos terceras partes de sus escaños.

Las cifras apoyan la tendencia de concentración del voto en las grandes formaciones, con un descenso marcado en el apoyo a fuerzas emergentes o alternativas. Según publicó la fuente, los partidos tradicionales han reforzado sus posiciones de cara a la conformación del futuro Parlamento, lo que anticipa un escenario de equilibrio con un espacio limitado para los partidos minoritarios, a excepción de los regionalistas que mantienen o refuerzan su papel específico.

Este avance del escrutinio, basado en los datos con el 83,06% de papeletas contabilizadas, muestra así una reconfiguración parlamentaria en la que los partidos mayoritarios y las agrupaciones regionalistas mantienen o mejoran posiciones, mientras que algunas fuerzas pierden representación o quedan fuera del Legislativo tras un descenso sustancial en los apoyos ciudadanos. Estas cifras reflejan el nuevo mapa político a la espera de que concluya el recuento total de los votos.