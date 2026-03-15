Agencias

Antonio Pagudo, de 'La que se avecina', en shock al enterarse en directo de la muerte de su compañera Gemma Cuervo

El inesperado fallecimiento de la reconocida intérprete ha provocado consternación entre colegas y seguidores, quienes recuerdan su carisma y generosidad en los rodajes, generando numerosas muestras de afecto en redes por parte del elenco de ambas series

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Durante el Festival de Málaga, Antonio Pagudo se encontraba en una entrevista cuando un periodista le comunicó que su compañera Gemma Cuervo había fallecido a los 91 años. Según consignó el medio, el actor, que interpretó a Javi en la serie 'La que se avecina', expresó su sorpresa ante la noticia: “¿Qué me estás contando? ¡Qué terrible noticia, qué terrible noticia!”. Tal como publicó la fuente, la repentina información dejó a Pagudo visiblemente afectado y bloqueado en plena conversación.

La muerte de Gemma Cuervo, quien participó en títulos emblemáticos como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', generó fuertes muestras de consternación entre quienes trabajaron con ella y su público. El medio detalló que Pagudo recordó en ese momento una serie de vivencias compartidas durante los años en los que coincidió con Cuervo en los rodajes. “Se me vienen a la cabeza un montón de momentos”, afirmó el intérprete, haciendo referencia a diversas situaciones cotidianas detrás de las cámaras.

Durante su intervención, Pagudo repasó instantes del día a día en el trabajo, como las conversaciones en el camerino y el tiempo compartido en maquillaje o en el set. Explicó que esos pequeños fragmentos de la rutina de grabación adquirieron, con el tiempo, un valor especial para quienes convivieron con la actriz. De acuerdo con el medio, aunque el actor tuvo que hacer una pausa para tratar de asimilar la noticia, quiso destacar que esos recuerdos resumen de manera significativa el vínculo construido a lo largo de los años.

Tal como informó el medio, la reacción de Pagudo se añadió a un extenso número de mensajes que otros intérpretes de ambas series han divulgado en redes sociales. Compañeros de reparto y admiradores llenaron diferentes plataformas compartiendo mensajes de cariño, gratitud y reconocimiento hacia Gemma Cuervo por su trayectoria y su modo de relacionarse en el ambiente de trabajo. El medio señaló que los mensajes de despedida enfatizaron el impacto emocional que la noticia generó en el elenco y en la comunidad de seguidores, resaltando la huella que Cuervo dejó tanto en la pantalla como en la vida personal de quienes la rodeaban.

La repercusión por el fallecimiento de Gemma Cuervo se manifestó de inmediato en distintos círculos del mundo de la actuación. El medio detalló que actores y actrices que colaboraron con ella se refirieron a su trato cercano y generoso durante los rodajes, mencionando la importancia de la convivencia continua en el set, más allá del propio trabajo interpretativo. Aludiendo a esas jornadas de grabación, algunos miembros del elenco recordaron confidencias, charlas y momentos que consideraban esenciales para comprender el legado personal y profesional de la intérprete.

El registro de reacciones en redes sociales también incluyó múltiples homenajes visuales, recuerdos de escenas compartidas y palabras que valoraron el recorrido artístico de Cuervo, como recogió el medio. Mensajes de condolencia presentes en diferentes plataformas sumaron al clima de consternación experimentado por el fallecimiento de la actriz.

El papel de Gemma Cuervo en la televisión española se destacó por su participación en proyectos como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', donde compartió pantalla con actores de diferentes generaciones. Según reportó el medio, su presencia en estos trabajos consolidó lazos profesionales y afectivos que hoy se reflejan en la cantidad y la sinceridad de los tributos públicos.

De acuerdo con la información original, la noticia de la muerte de Cuervo provocó una reacción colectiva que va más allá del entorno laboral, reforzando el recuerdo de su figura tanto entre colegas como en el público en general.

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