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Indra gana 76 millones hasta marzo, un 28% más, tras elevar sus ingresos un 15%, hasta 1.334 millones

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Indra obtuvo un beneficio neto de 76 millones de euros en el primer trimestre del año, un 28,4% más que los 59 millones de euros del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía, que ha atribuido el incremento de sus ganancias principalmente a la "mejora operativa".

En los tres primeros meses del año el grupo facturó 1.334 millones de euros, un 15,2% más en comparación con los 1.164 millones del primer trimestre del ejercicio anterior, con todas las divisiones presentando crecimientos, destacando los avances de dos dígitos en Defensa y Gestión del Tráfico Aéreo (ATM).

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En concreto, el negocio de Defensa de Indra disparó sus ingresos un 33% en el primer trimestre, mientras que la división de ATM facturó un 17% más y Minsait, su filial tecnológica, registró un avance del 1% en su cifra de ventas, igual que la parte de Movilidad. Asimismo, su negocio de Espacio casi quintuplicó sus ingresos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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