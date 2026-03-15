Andrew Parsons: "En Milán-Cortina celebramos cómo las diferencias nos unieron"

El cierre de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 estuvo marcado por el traspaso simbólico hacia Francia, tras un evento que, de acuerdo con las palabras del presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, ya dejó huellas visibles en la accesibilidad y percepción social. “La inversión en accesibilidad e infraestructura beneficiará a las generaciones venideras. El mayor legado de estos Juegos es el cambio de percepción generado por los atletas paralímpicos”, sostuvo Parsons, según consignó la plataforma oficial del IPC. Durante la ceremonia de clausura en el Cortina Curling Olympic Stadium, se realizó el arriado de la bandera paralímpica y la extinción de los pebeteros, dando cierre oficial a una edición considerada por sus organizadores como “un éxito sin precedentes”.

Tal como reportó el IPC, Parsons dirigió un mensaje directo a los 611 deportistas, cifra que representa un récord histórico para esta competencia. En sus palabras, resaltó que estos atletas lograron superar expectativas y presiones globales, logrando mantener el enfoque de la audiencia mundial en los protagonistas y en el deporte en sí mismo. “Has expandido la imaginación del mundo. Has demostrado que la excelencia es universal y que la determinación no conoce límites”, expresó el máximo dirigente durante el evento. Parsons enfatizó que los Juegos de Milán Cortina no solo acumularon nuevas marcas de participación, con más naciones representadas y mayor presencia femenina, sino que también registraron un crecimiento en la cobertura televisiva y digital a escala internacional.

La ceremonia tuvo un marcado acento español, con la atleta Audrey Pascual desempeñándose como abanderada, rol que ya había asumido durante la apertura. El acto de clausura incluyó un espectáculo titulado ‘Italian Souvenir’, con el que los organizadores buscaron enfatizar el carácter memorístico y el intercambio cultural generado durante las competencias. Al integrar tanto los escenarios de la capital lombarda como los picos alpinos de Val di Fiemme y Cortina d’Ampezzo, los Juegos ofrecieron lo que el propio Parsons describió como “momentos deportivos extraordinarios que hicieron más que ganar medallas; conquistaron corazones, cambiaron actitudes y desafiaron prejuicios”, según publicó el IPC.

El medio oficial detalló que las competencias paralímpicas en Italia estuvieron marcadas por una representación sin precedentes de mujeres y países participantes, evidenciando la expansión sostenida del movimiento paralímpico. Los organizadores, autoridades italianas, federaciones internacionales y cerca de 20.000 voluntarios recibieron un reconocimiento público por su contribución al éxito logístico y humano del evento. Parsons hizo hincapié en el agradecimiento a todas las instancias implicadas en la realización de esta cita global, destacando el trabajo conjunto entre sectores públicos y privados.

El legado destacado por el presidente del IPC se manifestó en acciones concretas, como la mejora de infraestructuras deportivas y urbanas con criterios de accesibilidad universal, además del impacto social en cuanto a la valoración de las capacidades diversas. “Cuando el mundo vio a un esquiador lanzarse montaña abajo, o a un equipo de hockey sobre hielo adaptado luchar sobre el hielo, algo cambió. Los viejos estereotipos se desvanecieron. Surgieron nuevas posibilidades. Ahora, las familias, los profesores y las comunidades ven capacidad donde antes solo veían discapacidad”, afirmó Parsons, según informó el IPC.

La expectativa tras la clausura quedó fijada en la región de los Alpes franceses, donde se celebrarán los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno en 2030. Parsons convocó a los atletas del mundo a reunirse nuevamente en esa cita, subrayando el carácter transformador del deporte paralímpico. “Hago un llamamiento a los atletas paralímpicos de todo el mundo para que se reúnan de nuevo en los Alpes franceses dentro de cuatro años, cuando, una vez más, el deporte paralímpico transformará el mundo”, pronunció durante el cierre del evento en Cortina d’Ampezzo.

De acuerdo con el IPC, la edición de 2026 se destacó no solo por la cantidad, sino también por la diversidad de protagonistas y el alcance mediático. La cobertura televisiva y digital alcanzó cifras inéditas, permitiendo que historias de superación y excelencia deportiva llegaran a audiencias en todo el mundo. Parsons sintetizó el mensaje de fondo al declarar: “Aquí, en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026, celebramos que somos diferentes. Esta noche, celebremos algo aún más importante: cómo esas diferencias nos unieron y nos hicieron más fuertes.”

La celebración en Italia incorporó la visión de un álbum de recuerdos compartidos, con la promesa de que las estructuras y mentalidades transformadas por el evento persistirán en la sociedad. Los testimonios de los atletas y el impacto registrado en la opinión pública refuerzan la noción de que el movimiento paralímpico sigue ganando espacio en la cultura deportiva y en la agenda de inclusión global, según resaltó el Comité Paralímpico Internacional.