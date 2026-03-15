Agencias

Al menos un muerto y varios heridos por un ataque con un dron israelí en Sidón (Líbano)

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Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la zona de Sharhabil, en la ciudad meridional de Sidón, en Líbano, ha causado la muerte de un hombre y ha dejado heridos a varios menores, según han informado fuentes locales recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del país (NNA).

Alrededor de las 04.15 horas (hora local) un dron israelí ha impactado contra un apartamento situado en la mencionada localidad, provocando una explosión que ha dado lugar a un incendio que ha requerido la intervención de bomberos y equipos de rescate, según ha agregado un corresponsal de la cadena Al Manar, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá

Los servicios de emergencia han recuperado el cadáver de una persona fallecida en el lugar y han atendido a otros residentes del edificio que presentaban episodios de pánico y dificultades respiratorias como consecuencia de la explosión, incluidos tres niños.

La víctima mortal ha sido identificada como Wissam Taha, un palestino originario del campo de refugiados de Ain al Hilweh y residente en la zona de Sharhabil.

Este incidente se suma a la creciente tensión en la región sur del Líbano, donde al menos 826 personas han muerto y 2.009 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo sobre Líbano, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad, con la guerra de Irán como telón de fondo.

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