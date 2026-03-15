Aitana Bonmatí: "Es brutal, he votado y había una multitud que no me esperaba"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí ha celebrado este domingo haber podido ejercer por primera vez como socia su derecho a voto en unas elecciones del club blaugrana, una oportunidad que, reconoció, le ha brindado su actual lesión, que le ha impedido viajar con el equipo a A Coruña para el partido de la Liga F Moeve ante el Deportivo.

La centrocampista azulgrana destacó el carácter democrático del FC Barcelona y el valor de que los socios puedan elegir al presidente de la entidad. "Es brutal. He llegado aquí y había una multitud que no me esperaba. Pensaba que vendría temprano y habría poca gente, y es un orgullo ser de este club", afirmó a los medios.

Bonmatí acudió a votar y coincidió con el expresidente Joan Laporta y el exdirectivo responsable del Barça Femení Xavi Puig, con quienes se abrazó. Eso sí, subrayó no obstante que su voto es secreto, como el del resto de socios. "Yo vengo aquí a ejercer mi derecho a voto como barcelonista y, evidentemente, el voto siempre es privado en cualquier votación", señaló al ser preguntada por el sentido de su papeleta.

"Me he encontrado con gente muy conocida, tanto el 'presi' (Laporta) como Xavi Puig, entre otros. Ellos me han cuidado mucho durante toda la etapa que llevo en el Barça, y también soy la jugadora que soy hoy en día gracias a ellos", aportó la mejor jugadora del mundo.

"A veces las lesiones también dan momentos positivos, y hoy es uno de ellos. No puedo estar en A Coruña con mis compañeras, pero puedo estar aquí en un día grande para el barcelonismo y ejercer mi derecho a voto, que es la primera vez en mi vida que lo hago", señaló Bonmatí en declaraciones a los medios del club tras votar.

"Sabéis el sentimiento que tengo por este club y al final es un club democrático en el que los socios y socias podemos decidir quién será el presidente. Pocos clubes en el mundo pueden decir esto y eso también nos hace diferentes", añadió.

La internacional española reconoció además que le impresionó la gran afluencia de socios en el estadio. "He flipado bastante. Hay muchísima gente aquí, mucho barcelonismo junto. Son momentos en los que dices: 'Este club es diferente'", expresó.

En clave deportiva, Bonmatí aseguró sentirse en mejor estado tras superar semanas complicadas por su lesión y confió en poder regresar pronto a los terrenos de juego. "Esta última semana me he sentido muy bien. He tenido episodios complicados en los que pensaba que no avanzaba, pero ahora puedo decir que voy hacia arriba y espero volver en breve", explicó.

Por último, la futbolista pidió al futuro presidente del club que mantenga e impulse aún más la apuesta por el fútbol femenino. "Creo que se ha hecho un muy buen trabajo durante muchos años. Yo he vivido el antes y el después de la evolución del fútbol femenino y creo que tanto el Barça como Barcelona somos un referente mundial", apuntó.

"El fútbol femenino ya es una realidad, no tenemos que seguir justificándonos. El 50% de la población del mundo son mujeres y quiero que las niñas pequeñas también puedan admirarnos y decir: 'Yo quiero ser futbolista profesional'. Por eso hay que seguir apostando y confiando en ello", concluyó.