Agencias

Un puente afectado por obras de la R3 en La Garriga (Barcelona) se desploma parcialmente sin heridos

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Un puente situado sobre la avenida Onze de Setembre de La Garriga (Barcelona) afectado por las obras de la R3 de Rodalies se ha derrumbado parcialmente este sábado, sin causar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un apunte en la red 'X' recogido por Europa Press.

Los hechos han ocurrido a las 12.30 horas y operarios de Adif han procedido a retirar el material que ha caído en la vía; tras evaluar la situación, el Consistorio ha decidido cortar la ronda del Carril-Oest entre las calles Mina y Ramon Pascual, y la avenida Onze de Setembre, entre El Passeig y la calle Carrerada.

La alcaldesa de la ciudad, Meritxell Budó, ha pedido explicaciones a Adif por la mala ejecución de la obra y ha instado a la empresa a "asumir responsabilidades inmediatamente" en la misma red social.

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