Un ataque de Hizbulá en el Líbano mata a un soldado israelí y suman 19 durante la invasión

Jerusalén, 15 may (EFE).- Un soldado israelí murió durante la noche en el sur del Líbano por un ataque del grupo chií libanés Hizbulá, según un comunicado del Ejército de Israel, lo que eleva a 19 el total de efectivos muertos desde que comenzó la invasión del país vecino en marzo.

"El sargento primero Negev Dagan, de 20 años, natural de Dekel, soldado de combate del 12.º Batallón de la Brigada Golani, cayó en combate en el sur del Líbano", recoge el informe militar.

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En total son 19 los soldados que han muerto en el sur libanés desde el pasado 2 de marzo. Además, Dagan es el sexto soldado israelí que pierde la vida en el Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego el 17 de abril.

Según el diario The Times of Israel, también un contratista civil murió en el ataque sobre el que no trascendieron más detalles.

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Israel mantiene invadido el sur libanés, con una profundidad variable pero aproximadamente siguiendo la línea del río Litani (a unos 10 kilómetros de profundidad desde la divisoria entre ambos países).

Según confirmaron a EFE las fuerzas armadas, las tropas han cruzado en varios puntos el río, habiendo quedado estas zonas bajo dominio militar israelí.

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A pesar del alto el fuego vigente, Israel dice perseguir la presencia de Hizbulá en esa franja del sur libanés y mantiene ataques diarios, mientras que el grupo chií dispara proyectiles contra las tropas presentes en el país. EFE