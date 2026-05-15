Ucrania recupera una localidad en la región de Járkov, según su Ejército

Kiev, 15 may (EFE).- Ucrania ha recuperado el control de la localidad de Odradne, situada en la zona colindante a la frontera rusa de la región nororiental de Járkov, según informó en sus redes sociales la 129ª Brigada Separada Mecanizada del Ejército ucraniano.

Según el 16º Cuerpo del Ejército ucraniano, que también ha confirmado la recuperación de esta aldea, en la operación se ha devuelto a control ucraniano una superficie de 22 kilómetros cuadrados.

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Unidades de asalto, operadores de drones y especialistas en artillería han participado en las acciones que han permitido recuperar esta parte del territorio.

Las fuerzas ucranianas implicadas han eliminado a 56 soldados rusos, según estas fuentes.

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Rusia controla algunas zonas del lado ucraniano de la frontera con la Federación Rusa de la región de Járkov.

Uno de los objetivos declarados de Moscú en esta guerra es hacerse con el control de territorios ucranianos en zonas fronterizas para alejar a las fuerzas de Kiev de su territorio.

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Ucrania ha reivindicado este año la liberación de cerca de 500 kilómetros cuadrados de territorio en el eje del frente de Oleksandrivka, en la confluencia de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Estos logros ucranianos coinciden con una ralentización significativa de los avances rusos desde el comienzo de este año.

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Kiev asegura además estar infligiendo, gracias al desarrollo de cada vez más drones, un número de bajas sin precedentes a las fuerzas rusas que habría alcanzado, según la inteligencia ucraniana, la cantidad de nuevos reclutas que es capaz de atraer al Ejército el bando ruso. EFE