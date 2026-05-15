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xAI presenta Grok Build, su nuevo agente de codificación en fase beta inicial

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xAI ha presentado Grok Build, su nuevo agente de codificación diseñado para la ingeniería de 'software' profesional y el trabajo de codificación complejo, disponible en fase beta inicial para suscriptores de SuperGrok Heavy.

La compañía de inteligencia artificial (IA) dirigida por Elon Musk pretende ofrecer su propio servicio de codificación, un CLI (interfaz de línea de comandos) agentivo para programar, construir aplicaciones y automatizar flujos de trabajo, al estilo de otras tecnológicas del sector como Anthropic con Claude Code y OpenAI con Codex.

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En este sentido, xAI ha lanzado la versión beta inicial de Grok Build, que ya está disponible para usuarios suscriptores de SuperGrok Heavy -con un coste de 300 dólares al mes (257,85 euros al cambio)- de cara a que puedan probar sus capacidades y, en base a sus comentarios, mejorar el modelo.

Como ha explicado la compañía en su web, Grok Build permite ejecutar tareas complejas con el modo plan, que facilita comentar pasos individuales o rescribir el plan por completo antes de que comience la ejecución. Asimismo, una vez aprobado el plan, llevará a cabo la tarea indicando cada paso.

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Asimismo, Grok Build funciona utilizando los archivos de los usuarios AGENTS.md, así como con sus 'plugins', 'skills' y servidores MCP que funcionan sin necesidad de configuración adicional, con solo iniciar Grok Build en el repositorio de los usuarios.

Por otra parte, xAI ha explicado que, para tareas de "mayor envergadura" Grok Build despliega las tareas a subagentes especializados que trabajan en paralelo. Igualmente, también cuenta con un modo de interfaz gráfica que permite ejecutar fácilmente agentes dentro de 'scripts' y automatizaciones.

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