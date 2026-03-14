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Rosalía se disculpa por sus declaraciones sobre Picasso: "No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato"

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La cantante ha aclarado que "se equivocó" en sus declaraciones sobre Picasso durante una conversación en un podcast junto a la escritora argentina Mariana Enríquez en la que afirmó que hay que separar al artista de su obra. "No tenía conciencia de casos reales de maltrato", ha afirmado la artista catalana.

Así lo ha expresado este sábado en un vídeo compartido en sus redes sociales en el que rectifica sobre las opiniones que expresó acerca de Picasso, donde afirmó que el pintor le gusta "mucho" y que no le importaba "separar al artista de su obra". "No estoy en paz con lo que dije", ha asegurado la artista en el vídeo compartido en TikTok.

"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato", ha insistido la cantante, al tiempo que ha afirmado que "es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento".

Además, la artista ha lamentado que "hubo falta de sensibilidad" por su parte durante la conversación con la escritora y "falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios".

Asimismo, Rosalía ha aclarado su posición respecto al feminismo y ha asegurado que siente "amor, respeto y agradecimiento por el feminismo", al tiempo que ha señalado que a veces "demasiado cuidadosa" y que le da "miedo" denominarse "según de qué manera por no ser una representación suficientemente buena".

"Creo que está clara que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música... O sea, es muy feminista. Para mí creo que es obvia mi posición feminista pero a lo mejor pues para el resto no lo ha sido", ha explicado la cantante, quien ha lamentado que "parece que el mundo es muy polarizado" y que "si no estás en un lado y lo dices muy claramente entonces estás en el otro".

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