(Previa) Font y Laporta luchan por la presidencia del Barça desde el cambio y la culminación

Un total de 114.504 socios y socias eligen este domingo el futuro del FC Barcelona en las decimoquintas elecciones a la presidencia del club blaugrana, con tan solo dos proyectos antagonistas entre sí liderados por el último mandatario, un Joan Laporta que con 'Defensem el Barça' quiere culminar su proyecto y legado, y por un Víctor Font que, con 'Nosaltres', espera poder impulsar el cambio de rumbo que ya veía necesario en 2021, cuando fue segundo en los últimos comicios por detrás de su todavía rival.

De esos 114.504 barcelonistas que conforman el censo electoral, un total de 86.646 son socios y el resto (27.858) son socias, y todos serán igual de importantes para decidir el futuro del club, en las decimoquintas elecciones presidenciales --en las que se elige a toda la Junta Directiva-- y las novenas con sufragio universal, desde las primeras en 1978 hasta las de este domingo.

La principal sede electoral estará situada en las instalaciones del Spotify Camp Nou, en el parking situado al lado del Palau Blaugrana, con un total de 110 mesas electorales, mientras que en Girona se votará en 5 mesas en la Casa de Cultura; en Tarragona en las 4 mesas del Palau de la Diputació; en Lleida en 2 mesas situadas en la sede de la Federació Catalana de Futbol y, en Andorra la Vella (Andorra), en la única mesa del Palau de Congressos. Se habilitarán en total 122 mesas electorales y el censo será universal, por lo que cada socio podrá elegir en qué sede votar.

¿Qué opciones hay? Dos. Y bien distintas. El pasado 5 de marzo la Junta Electoral proclamó oficialmente a los candidatos que superaron el corte de 2.337 papeletas válidas en el proceso de recogida de firmas de apoyo. De los seis aspirantes iniciales, solo dos lo consiguieron: Joan Laporta, con 7.226 firmas válidas, y Víctor Font, con 4.440. Y se quedó a apenas 90 firmas válidas de pasar el corte un Marc Ciria que, pese a protestar, no impugnó el resultado y dejó listo para sentencia, la de este domingo tras escuchar al socio, el cara a cara.

Víctor Font es el socio 55.406 del Barça y lidera 'Nosaltres', una plataforma que nació para ser transversal y acoger a todo el barcelonismo distante y contrario al que representa la anterior Junta Directiva. Con Seguiment FCB, con el apoyo de Som un Clam, con el visto bueno también de exprecandidatos como el propio Ciria o Xavier Vilajoana, el empresario de Granollers ha logrado llegar al escenario que quería; un plebiscito entre el Barça de Laporta y el Barça de 'Nosaltres; pasado contra futuro.

Font, que con 'Sí al Futur' se dio a conocer como candidato en 2021 y fue segundo, más lejos de Laporta de lo que él mismo se esperaba, lleva tiempo trabajando en este cambio. Ya no como miembro de una candidatura de otros, como cuando apoyó sin éxito a Marc Ingla en 2010 en unos comicios que ganó Sandro Rosell. Ya en los anteriores comicios de 2021 fue líder, pero el cofundador y CEO de Delta Partners Group, empresa de servicios profesionales de consultoría estratégica, banca de inversión e inversiones, quiere ahora, con 'Nosaltres', desbancar a Laporta.

Y basa su proyecto en la profesionalización del club, la transparencia, el dejar las "mentiras" y la opacidad de lado y en confiar en los mejores trabajadores el futuro del club, dando más presencia a las secciones y al fútbol femenino, además de confiar en Leo Messi, a quien quiere hacer presidente honorífico, como una de las piezas clave a nivel de despegue económico, institucional e incluso deportivo.

Por su parte, Joan Laporta es el socio 9.601 y el último presidente. Lo ha sido, hasta ahora, en dos periodos distintos distintos, de 2003 a 2010 y desde 2021 hasta ahora. Pero el abogado barcelonés quiere seguir al frente del club que hace 6 años demostró 'estimar' (amar) y ahora pretende 'defensar' (defender) "contra todo y contra todos". Laporta quiere culminar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça, incluido un Nou Palau que ha sido un punto discordante, uno de ellos, en la campaña electoral. Y, sobre todo, quiere dar continuidad al binomio Deco-Hansi Flick, que asegura que traerá más éxitos deportivos al primer equipo masculino de fútbol.

Laporta no ha prometido grandes cambios en su campaña, más bien lo contrario; se ha dedicado a defender el trabajo hecho, a recordarlo, y a prometer que si los socios y socias le siguen dando confianza culminará su proyecto económico --tras asegurar que salvó al club del equipo y que está a "mitad de cruzar el río" de la recuperación económica-- y deportivo, más allá de soñar con ser el presidente que inició y culminó el 'Espai Barça'.

Pero ha sido una campaña complicada, breve y muy potente, cerrada con reproches varios entre los dos candidatos. Ha habido contraposición de ideas sobre Leo Messi --la estatua y homenaje de Laporta versus la triple implicación activa que propone Font--, el Nou Palau, la grada de animación en el Spotify Camp Nou, sobre Deco --Font no le quiere y tiene preparado el tridente Planchart, Cos y Puig para relevarle-- y Flick... Pero, al final, hubo reproches, rozando los insultos, acusaciones mutuas de mentiras y difamaciones. Ahora, el socio hablará.

En los anteriores comicios del 7 de marzo de 2021, con 110.290 socios y socias con derecho a voto (4.214 menos que ahora) y 55.611 votantes --un 50,42 por ciento de participación--, Joan Laporta ganó con el 54,28 por ciento de los votos (30.184 apoyos) por delante de Víctor Font (16,679 votos, 29,99 por ciento) y de Toni Freixa (4.769 votos, 8,59 por ciento). Hubo pocos votos en blanco (351) pero varios nulos (3.268, el 6,5 por ciento).

Este domingo, en la primera ocasión en que unas elecciones democráticas coinciden con un partido de Liga oficial, con el Barça-Sevilla a las 16.15 horas en un Spotify Camp Nou que estrena capacidad para 62.652 espectadores, se espera que muchos socios y socias acudan a las urnas para optar por el Barça de la continuidad y la culminación del proyecto de Laporta y su 'Defensem el Barça' por el cambio que reprenta Víctor Font y su candidatura transversal de 'Nosaltres'.