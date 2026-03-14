Políticos y compañeros de profesión se despiden de Gemma Cuervo, una actriz "inmensa, elegante y llena de chispa"

El último adiós a Gemma Cuervo contará con la apertura de la capilla ardiente este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el Tanatorio de la Paz, ubicado en Tres Cantos, según información confirmada por la familia de la actriz. La intérprete, nacida en Barcelona en 1934, falleció el sábado a los 91 años, dejando un legado que ha marcado profundamente la historia escénica española. Más de sesenta años de trayectoria, con participación en más de sesenta montajes teatrales y numerosos trabajos en cine y televisión, posicionaron a Cuervo entre las figuras más reconocidas por el público y la industria cultural, reportó la familia mediante un comunicado enviado a los medios.

Según consignó la agencia EFE, la noticia del fallecimiento de Gemma Cuervo generó múltiples reacciones en el ámbito político y artístico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió a la intérprete a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde destacó que el trabajo de la actriz "forma parte de la historia cultural de España". Sánchez transmitió sus condolencias a los familiares y allegados y concluyó: "Te recordaremos siempre". Otras personalidades políticas también expresaron sus sentimientos tras la pérdida. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, utilizó las redes sociales para recordar que la actriz iba a recibir la Medalla de Honor de Madrid durante el próximo San Isidro, en reconocimiento a su extensa carrera, y envió su cariño a la familia y a los seres queridos de Cuervo. Pilar Alegría, secretaria general del PSOE de Aragón, la calificó como "una de las figuras más respetadas y emblemáticas de la interpretación en España", y subrayó el peso de sus papeles televisivos y su influencia sobre diversas generaciones.

El impacto de Gemma Cuervo en el mundo audiovisual se reflejó en los testimonios de sus colegas. Luis Merlo, con quien compartió rodaje en producciones como ‘Aquí no hay quien viva’, lamentó la muerte de la intérprete al recordar la experiencia de trabajar junto a ella. A través de su perfil de Instagram, el actor escribió: "Se nos ha ido una actriz inmensa, elegante y llena de chispa: desde el teatro clásico hasta esa Vicenta inolvidable que nos hizo reír a carcajadas". Merlo agradeció los momentos compartidos en los rodajes y rememoró con afecto el icónico trío de ‘Radiopatio’ que formaron Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella en la mencionada serie. Dirigiéndose a Cayetana Guillén Cuervo, hija de la actriz, Merlo afirmó: "Su amor por ti era infinito. Cuídate mucho, y lleva su luz siempre contigo. Gracias por todo, Gemma. Descansa en paz, serás eterna".

A lo largo de una vida dedicada al arte dramático, Gemma Cuervo fue reconocida tanto por especialistas como por el público general, consolidándose como una referencia obligada en la interpretación clásica y contemporánea española. Según detalló la agencia EFE, Cuervo no solo ocupó puestos relevantes en producciones teatrales, sino que también se posicionó como rostro emblemático en la televisión y el cine nacional. La actriz es especialmente recordada por su papel como Vicenta en ‘Aquí no hay quien viva’, personaje que conectó con diversas generaciones de espectadores gracias a la dirección de los hermanos Caballero. También fue parte de numerosos proyectos audiovisuales que obtuvieron amplia repercusión y que favorecieron el acercamiento de su obra a públicos de distintas edades.

El anuncio de la Medalla de Honor de Madrid, que iba a entregarse durante las celebraciones de San Isidro, reforzó el reconocimiento institucional a su carrera. Gemma Cuervo acumuló más de setenta años de trabajo sobre las tablas y frente a las cámaras, recibiendo tributos de compañeros y figuras públicas tras su deceso. De acuerdo con lo reportado por EFE, los mensajes de agradecimiento y despedida destacaron cualidades como su capacidad de improvisación, su disposición en el set y la generosidad profesional que la caracterizó en el trato con colegas, elementos que influyeron positivamente en generaciones de intérpretes.

El comunicado de la familia, difundido a los medios, resaltó el gran aprecio y admiración que Gemma Cuervo despertó tanto en profesionales como en espectadores. Su legado abarca una etapa significativa para el teatro, el cine y la televisión en el contexto español, enlazando la tradición escénica con la evolución de los formatos y la oferta artística del país. Según publicó el medio EFE, su trabajo permitió acercar los clásicos a nuevos públicos y fortalecer la vigencia del género teatral, al tiempo que sus roles televisivos se incorporaron al acervo cultural colectivo.

Las muestras de pesar multiplicaron el eco de su despedida, con figuras del entretenimiento, responsables institucionales y admiradores que recordaron la trascendencia de Gemma Cuervo en la historia cultural española, según recogió EFE. La apertura de la capilla ardiente en Tres Cantos permitirá que familiares, amigos y seguidores se acerquen en persona a expresar su reconocimiento y respeto hacia una de las personalidades más queridas y persistentes del escenario nacional.