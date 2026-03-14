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Líbano denuncia ataques sistemáticos de Israel a trabajadores sanitarios en su nueva ofensiva contra Hezbolá

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El Ministerio de Salud de Líbano ha denunciado que los ataques israelíes de esta semana han dejado 26 trabajadores muertos y 51 heridos solo durante esta semana en medio del recrudecimiento de los combates entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií libanés Hezbolá, con la guerra de Irán como telón de fondo.

El Ministerio condena además que Israel está incluyendo por primera vez entre sus objetivos a trabajadores de Cruz Roja Libanesa desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.

"Desde el inicio de su agresión contra Líbano, el enemigo israelí ha atacado sistemáticamente a los equipos de ambulancias mientras realizaban sus labores de rescate en el frente", ha lamentado el Ministerio de Salud antes de repudiar de nuevo el último ataque israelí en la localidad de Burj Qalawiya, que ha dejado doce sanitarios muertos.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichay Adraee, ha denunciado en las últimas horas que Hezbolá está empleando ambulancias y camiones civiles para sus actividades militares. Sobre el primer caso, el Ministerio de Salud ha negado de manera tajante que esté ocurriendo tal situación y que Hezbolá tiene totalmente restringido el uso de sus vehículos.

"La afirmación del Ejército enemigo de que las ambulancias se utilizan con fines militares no es más que una justificación de los crímenes que este ejército comete contra la Humanidad, haciendo caso omiso de todas las leyes internacionales y humanitarias y de las Convenciones de Ginebra", lamenta el Gobierno libanés.

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