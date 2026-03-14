Agencias

La F1 cancela las carreras de Baréin y Arabia Saudí "por la situación actual en Oriente Próximo"

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La Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los distintos promotores acordaron este sábado cancelar las carreras de Baréin y Arabia Saudí, que tenían que celebrarse en abril, por culpa de la "situación actual en Oriente Próximo".

La F1 confirmó los rumores fuertes sobre las pocas opciones de disputarse ambos Grandes Premios, teniendo en cuenta el conflicto bélico desatado en la zona por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. "Hoy se ha confirmado que, tras una cuidadosa evaluación, debido a la situación actual en la región de Oriente Próximo, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril", dijo la F1 en un comunicado.

El Mundial no podía garantizar la seguridad de los participantes en Baréin, del 10 al 12 de abril, ni en Yeda, del 17 al 19, ciudad más alejada a priori del conflicto. La incertidumbre de la situación bélica y la cercanía de las fechas llevó a la suspensión, en un Campeonato que se quedará en 22 carreras y tendrá un inesperado parón de cinco semanas entre Japón y Miami.

"Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarían sustituciones en abril", añade el comunicado, en el marco del Gran Premio de China que se disputa este domingo. "Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Próximo", dijo el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, apuntó también que la seguridad fue la prioridad, ante la cancelación de dos carreras que supone una importante pérdida económica para todas las partes del 'Gran Circo'. "La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros", afirmó.

"Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos", terminó.

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